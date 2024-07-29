福建平潭台灣職稱採認 申辦更便捷

「從申請到預知結果僅需一周，申請辦理時限縮短50%以上」，福建自貿試驗區平潭片區先行探索的「台胞職稱跨境採認」制度，已經給準備或已經「登陸」就業創業的台胞帶來實實在在的福利。

中新社報導，平潭片區管委會相關人士27日指出，近200名台胞已線上申請辦理職稱跨境採認，而且此項制度創新成果正走出平潭片區，向福建全省複製推廣。

如今，台胞在台灣本島即可通過網路辦理職稱採認，獲得預發的電子職稱證書二維碼。福建省人力資源和社會保障廳相關人士稱，透過台胞職稱線上申報系統線上受理審核，並預告採認結果，待台胞登陸就業時憑預授碼即可獲取相應證書；台胞提交的個人資格文件統一由第三方機構進行查實公證，申報程序更精簡。

福建官方近日發布了福建自貿試驗區第十批可複製推廣的28項制度創新成果，其中包括台胞職稱跨境採認、「三調三進」涉台解紛新模式、台灣法律專才實習實訓試點等3項。福建省台辦相關負責人稱，這些制度創新成果的外溢，將進一步加快兩岸融合發展示範區建設。 在福建自貿試驗區平潭片區和廈門片區探索實施的三調三進涉台解紛新模式，構建起以台胞個人調解工作室、涉台糾紛人民調解委員會、台企與企業家聯合會人民調解委員會為主體的涉台調解體系，在台胞、台企聚集區設立涉台法官工作室（聯繫點），創新台胞服務台胞台企台商，發揮台胞身份認同和情感認同優勢，提升涉台法律諮詢服務水平。 截至目前，藉三調三進涉台解紛新模式，平潭片區已成功調解涉台糾紛143件，解決爭議標的2000餘萬元人民幣；廈門片區有效化解糾紛211件，累計為台胞提供線上調解、庭審881件。

台灣法律專才實習實訓試點，也已在福建自貿試驗區平潭片區和廈門片區取得顯著效果。100多名台灣法律專業大學生、法律專才，已來到平潭參訪交流、實習實訓；廈門片區在2020年到2023年共接收四批次15名台灣法學青年實習，其中8名已在大陸就業。

福建省高級人民法院相關負責人表示，台灣法律專才實習實訓試點的創新之處在於建立大陸首個台灣法律專才實習實訓基地，構建法院主導、大專院校和實務部門協同參與的台灣青年實習工作機制，創新探索台灣法律專才實習實訓運行、管理、保障等制度，為台灣法律專才到大陸就業創業搭橋。