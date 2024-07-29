義總理訪陸 重啟合作關係

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

義大利總理梅洛尼27日抵達中國大陸，展開上任後首次的訪中行程，誓言要在義大利去年退出北京的一帶一路計畫後，重啟與中方的合作關係，並簽署為期三年的行動計畫。

義大利ANSA通訊社與彭博資訊報導，梅洛尼28日與中國大陸國務總理李強會面時，承諾重啟與中方的合作，雙方簽署的三年合作計畫涵蓋在貿易、投資、教育、環境保護及糧食安全等領域加強合作。她也預料將與中國大陸國家主席習近平會面。

她說，她為期五天的訪問之旅將「展現啟動新階段、重啟雙邊合作的意願」，行動計畫意在實驗新的合作型態，中國大陸的投資可刺激義大利疲弱的經濟成長。

義大利原為唯一加入一帶一路的七大工業國集團（G7）國家，但去年退出，之後積極想修復與北京的貿易關係。

米蘭理工大學的諾奇說，義大利出口的經濟永續性，依賴與中國大陸關係的品質，因此需要維護兩國情誼，「這趟行程對意國有經濟重要性，用意在表明，我們雖然退出一帶一路，但承認中國的特殊地位，想促進戰略對話」。

一帶一路 義大利

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