快訊

奧運籃球／最後27秒領先5分贏不了！中國女籃遭西班牙逆轉

龜山倉儲廠驚傳火警！燃燒後「爆炸聲響不斷」 桃園市消防人車搶救中

義大利總理梅洛尼會談李強 均提穩定義中關係、未提一帶一路

中央社／ 台北28日電
梅洛尼（Giorgia Meloni）27至31日對中國進行正式訪問，今天下午並在北京人民大會堂與李強舉行會談，且將與中國國家主席習近平會晤，成為中共20屆三中全會後，首名訪問中國的西方大國領導人。美聯社
梅洛尼（Giorgia Meloni）27至31日對中國進行正式訪問，今天下午並在北京人民大會堂與李強舉行會談，且將與中國國家主席習近平會晤，成為中共20屆三中全會後，首名訪問中國的西方大國領導人。美聯社

中國國務院總理李強今天與義大利總理梅洛尼會談時說，中方願與義方推動雙邊關係朝更成熟穩定方向發展，並盼歐盟「客觀理性看待中國發展」；梅洛尼則說，義方致力於發展長期穩定良好的義中關係；兩人並未提到「一帶一路」的相關話題。

梅洛尼（Giorgia Meloni）27至31日對中國進行正式訪問，今天下午並在北京人民大會堂與李強舉行會談，且將與中國國家主席習近平會晤，成為中共20屆三中全會後，首名訪問中國的西方大國領導人。

義大利曾是七大工業國集團（G7）中，唯一正式加入中國「一帶一路」倡議的國家，但在2023年12月退出，令中國顏面無光。

央視報導，李強首先向梅洛尼說，中義建立「全面戰略夥伴關係」20年來，雙方「政治互信持續鞏固，務實合作成果豐碩，實實在在惠及兩國人民」。並指習近平將與梅洛尼會晤，共同為中義關係未來發展「擘畫藍圖」。

李強說，中方願與義方一同落實好兩國領導人共識，全面推進各領域交流合作，「為兩國人民帶來更多福祉，為促進全球和平和發展事業作出更大貢獻」。並願進一步築牢政治互信，推動雙邊關係朝著更加成熟穩定的方向發展，為兩國深化合作提供更積極的預期。

他提到，雙方要用好中義政府委員會和各領域對話平台，推動兩國「貿易優化平衡發展」，加強船舶製造、航空太空、新能源、人工智慧等領域及中小企業間互利合作，共同辦好「馬可波羅逝世700週年」相關紀念系列活動，持續深化人文交流合作。

李強表示，中方支持中國企業赴義大利展開合作，希望義方為中國企業提供公平、安全、非歧視的營商環境。希望歐盟「客觀理性看待中國發展，堅持夥伴定位，深化對話合作」，促進中歐關係平穩健康發展。

根據報導，梅洛尼向李強表示，義方致力於發展長期穩定良好的義中關係，願與中方深化經貿、投資、人文等領域合作，搭建友誼橋梁，探索新的合作方式，釋放合作潛力，推動兩國「全面戰略夥伴關係」進一步發展。義方並願為歐中關係穩定發展發揮積極作用。

報導提到，李強與梅洛尼在會談後，共同見證簽署工業、教育、環保等多項雙邊合作文件。

李強 梅洛尼 義大利 習近平

延伸閱讀

李強見孟加拉總理 宣布完成中孟自貿協定可行性研究

中英緊張？李強晚了1天才致賀新英相 比前幾任遲

祝福慢半拍？陸總理李強今向英國新首相施凱爾致賀電 比前幾任更晚

世界人工智慧大會在滬開幕！李強提AI發展3建議 釋放智慧紅利

相關新聞

習近平為連任做準備？日媒分析三中全會決定：為美中脫鉤、統治延續至2027年策略

中共20屆三中全會「決定」全文提到，要「打造自主可控的產業鏈供應鏈」，並要在2029年完成所有改革。日經亞洲刊文分析，這...

義大利總理上任後首次訪華 目標「重啟」與大陸的合作

據義大利安莎社報導，上任後首次訪華的義大利總理梅洛尼表示要重啟與中國的合作。她在北京訪問期間，意中兩國簽署了一項為期三年的行動計劃…

義大利總理梅洛尼會談李強 均提穩定義中關係、未提一帶一路

中國國務院總理李強今天與義大利總理梅洛尼會談時說，中方願與義方推動雙邊關係朝更成熟穩定方向發展，並盼歐盟「客觀理性看待中...

停止在選舉年打「中國牌」！陸駐美大使喊話美國：若真的吃虧怎可能合作45年

大陸駐美國大使謝鋒當地時間27日於舊金山出席中美建交45周年研討會上表示，把中國作為「假想敵」是嚴重戰略誤判，是將自身戰...

將圓滿落幕？兩岸30日協商陸船善後事宜 陳玉珍：好的起點

0214大陸漁船事件將於7月30日於金門協商，外界認為事件即將圓滿落幕。金門立委陳玉珍表示，在兩岸有關單位努力之下迎來正...

出席東協外長會議…王毅批美「印太戰略」 又控北約插手亞太勢必引發對抗

中國外長王毅27日表示，當前地緣對抗增多，各種軍事安全「小圈子」層出不窮。他還點名美國主導的「印太戰略」加劇安全困境，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。