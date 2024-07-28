義大利總理梅洛尼會談李強 均提穩定義中關係、未提一帶一路

中國國務院總理李強今天與義大利總理梅洛尼會談時說，中方願與義方推動雙邊關係朝更成熟穩定方向發展，並盼歐盟「客觀理性看待中國發展」；梅洛尼則說，義方致力於發展長期穩定良好的義中關係；兩人並未提到「一帶一路」的相關話題。

梅洛尼（Giorgia Meloni）27至31日對中國進行正式訪問，今天下午並在北京人民大會堂與李強舉行會談，且將與中國國家主席習近平會晤，成為中共20屆三中全會後，首名訪問中國的西方大國領導人。

義大利曾是七大工業國集團（G7）中，唯一正式加入中國「一帶一路」倡議的國家，但在2023年12月退出，令中國顏面無光。

央視報導，李強首先向梅洛尼說，中義建立「全面戰略夥伴關係」20年來，雙方「政治互信持續鞏固，務實合作成果豐碩，實實在在惠及兩國人民」。並指習近平將與梅洛尼會晤，共同為中義關係未來發展「擘畫藍圖」。

李強說，中方願與義方一同落實好兩國領導人共識，全面推進各領域交流合作，「為兩國人民帶來更多福祉，為促進全球和平和發展事業作出更大貢獻」。並願進一步築牢政治互信，推動雙邊關係朝著更加成熟穩定的方向發展，為兩國深化合作提供更積極的預期。

他提到，雙方要用好中義政府委員會和各領域對話平台，推動兩國「貿易優化平衡發展」，加強船舶製造、航空太空、新能源、人工智慧等領域及中小企業間互利合作，共同辦好「馬可波羅逝世700週年」相關紀念系列活動，持續深化人文交流合作。

李強表示，中方支持中國企業赴義大利展開合作，希望義方為中國企業提供公平、安全、非歧視的營商環境。希望歐盟「客觀理性看待中國發展，堅持夥伴定位，深化對話合作」，促進中歐關係平穩健康發展。

根據報導，梅洛尼向李強表示，義方致力於發展長期穩定良好的義中關係，願與中方深化經貿、投資、人文等領域合作，搭建友誼橋梁，探索新的合作方式，釋放合作潛力，推動兩國「全面戰略夥伴關係」進一步發展。義方並願為歐中關係穩定發展發揮積極作用。

報導提到，李強與梅洛尼在會談後，共同見證簽署工業、教育、環保等多項雙邊合作文件。