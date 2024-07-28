巴黎奧運／韓正會晤奧委會主席巴赫：當前國際形勢更應弘揚奧運精神

巴黎奧運各項賽事正在進行當中，當地時間7月27日下午，大陸國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正與國際奧委會主席巴赫於巴黎進行會晤。韓正表示，奧運以維護世界和平為宗旨，當前國際情勢下更應弘揚其精神，本屆奧運具有特殊意義。

據大陸外交部網站28日消息，韓正在會面時向巴赫轉達習近平的問候並表示，巴黎奧運開幕式精彩紛呈，取得圓滿成功，中方對此表示熱烈祝賀。他指，奧林匹克運動以維護世界和平、促進人類團結進步為宗旨。「當前國際情勢下更應弘揚奧林匹克精神，本屆奧運具有特殊意義。」

韓正稱，中方一貫支持國際奧林匹克運動發展，與國際奧會長期維持良好關係。同時，他提到，大陸將於明年舉辦亞洲冬季運動會，願同國際奧委會持續深化拓展雙方高水準友好合作。

而巴赫則熱烈歡迎韓正作為習近平特別代表出席巴黎奧運開幕式。巴赫說，國際奧林匹克事業的基本信念是多邊主義。中方一貫支持國際奧林匹克事業，在新冠疫情特殊背景下，成功舉辦北京2022年冬奧會，為世界各國辦好奧運提供重要藉鏡。國際奧委會願繼續與中方密切合作，辦好各項國際體育賽事，傳播奧林匹克精神。

此前，據新華社報導，應邀赴法國出席巴黎奧運會開幕式的韓正7月26日下午在巴黎愛麗舍宮（Elysee Palace）與法國總統馬克宏交談。

韓正是大陸出席開幕式的最高官方代表。據悉，他刻意選在開賽前夕到選手村看望大陸的奧運代表團。

公開資料顯示，大陸巴黎奧運體育代表團總人數為716人，其中運動員405人，參加30個大項、42個分項、236個小項的比賽，是大陸代表團境外參賽小項最多的一屆奧運。