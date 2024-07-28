習近平為連任做準備？日媒分析三中全會決定：為美中脫鉤、統治延續至2027年策略

中共20屆三中全會「決定」全文提到，要「打造自主可控的產業鏈供應鏈」，並要在2029年完成所有改革。日經亞洲刊文分析，這顯示中國相信中美會繼續脫鉤，並為最壞情況作準備，同時也是中國領導人習近平延續其統治到2027年後的策略。

日經亞洲（Nikkei Asia）25日刊登中澤克二（Katsuji Nakazawa）的文章。他是東京的日經新聞社論撰稿人，曾在中國擔任7年特派記者，後來擔任中國分社社長，是2014年范恩－上田紀念國際記者獎（Vaughn-Uyeda Memorial International Journalistic Prize）得主。

中共20屆三中全會18日落幕。這篇文章指出，這場會議讓期望重大政策改善經濟的人們感到失望，但有些政治上的舉動值得留意。

專家們提出兩大解讀重點，一、這是習近平將其統治延續到2027年後的策略；二、一旦川普（DonaldTrump）當選美國總統而美中加速脫鉤，這策略會令中國處於有利位置。

中共20屆三中全會審議通過了「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」，成為代表性文件。

「決定」全文第12段提到，要「抓緊打造自主可控的產業鏈供應鏈，健全強化集成（積體）電路、工業母機、醫療裝備、儀器儀錶、基礎軟件（軟體）、工業軟件、先進材料等重點產業鏈發展體制機制」，以及要「建設國家戰略腹地和關鍵產業備份。加快完善國家儲備體系」。

根據這項「決定」，到2029年中共建政80週年時，要完成所提出的改革任務。

文章引述一名熟悉國際事務的中國研究員表示，習近平政府設定相關改革目標，是相信中美會繼續脫鉤，要在2029年達到中國經濟自給自足，是為最壞的情況作準備。

文章指，美國現任總統拜登（Joe Biden）已退出競選連任，中國需準備川普可能重返白宮。川普對中國採取強硬態度，2017年1月他就任美國總統後，中美開始激烈對抗和貿易戰。

如果川普真的當選，任期會到2029年1月。三中全會的「決定」顯示，中國已準備好川普一旦當選，中國要有能力自給自足，為自己提供能源，以及製造所需的高效能半導體。

另外，中國相信若能做到自給自足，會有利習近平政府實現統一台灣。因為如果中國在台灣周圍實施海上封鎖，或採取其他侵略性措施，將面臨西方的嚴厲制裁；而要應付西方的壓力及減少對民眾生活的影響，中國需要完成自給自足的目標。

另一方面，文章引述一名中國政治內部長期觀察家指出，若目前中國的經濟情況繼續下去，習近平在2027年中國共產黨第21次全國代表大會上，便沒有足夠的成就來展示，批評的聲音會對他繼續擔任中國領導人造成打擊。

而三中全會提出要於2029年完成所有改革目標，習近平便可以此為理由，指改革目標即將實現，自己必須繼續留任。