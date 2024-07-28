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凱米風雨後再度會面！陸委會：兩岸30日於金門協商陸船善後事宜

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
陸委會28日表示，因凱米颱風而延期的「0214金門事件」善後事宜，雙方商定於7月30日上午在金門金湖飯店續行協商。（記者謝守真／攝影）
陸委會28日表示，因凱米颱風而延期的「0214金門事件」善後事宜，雙方商定於7月30日上午在金門金湖飯店續行協商。（記者謝守真／攝影）

兩岸原定於7月24日在金門協商處理2月14日金門漁船案，但因為凱米颱風攪局而延後。陸委會28日表示，因凱米颱風而延期的「0214金門事件」善後事宜，雙方商定7月30日上午在金門金湖飯店續行協商。

陸委會於28日下午發出新聞稿表示，兩岸因受到凱米颱風影響而延期的「0214金門事件」善後事宜討論，經兩岸雙方密切溝通後，已商定於7月30日依原定規劃在金門金湖飯店繼續進行。

陸委會說明，雙方為求協商順利周妥，家屬代表及陸方代表團一行，將於29日抵達金門。兩岸人員將於當日先進行場勘，討論並確認第二天相關活動行程。

陸委會強調，自3月因故暫停在金門的協商後，海委會、海巡署均持續透過雙方律定的窗口，積極密切的保持溝通。協商過程中，雙方均展現務實與高度誠意，期待儘速完成善後工作；在此期間包含台灣各界、金門縣政府與當地人士、民間團體，都為早日解決本案提供莫大協助。我們希望各界對於本案的後續處理給予支持與鼓勵。

凱米颱風 海巡署 金門 陸委會

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