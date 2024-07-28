邀台青自媒體訪陸 國台辦陳斌華：相知才能相惜

大陸國台辦近日組織「海峽兩岸記者寧夏行」聯合採訪活動，廣邀兩岸媒體、台青、自媒體參加，大陸國台辦發言人陳斌華28日受訪表示，我們需要增進彼此的了解，「只有相知才能相惜」，也才能為兩岸和平、台海的穩定注入更多正能量；他並指，希望有更多台青、自媒體人參與，了解大陸，展現更貼近年輕人，更有「網感」的內容。

擔任採訪團團長的陳斌華28日上午受訪表示，11年前，大陸也曾組織兩岸媒體到寧夏聯合採訪，11年後寧夏發生了很多變化，因此，此次行程走訪田間地頭、工廠、能源基地、居民社區，甚至體驗吳忠早茶文化等，就是希望讓兩岸同胞，特別是台灣同胞，從寧夏這一大陸西北省分為窗口，了解這十幾年的發展和變化。

陳斌華說，我相信兩岸人民就是一家人、是同胞，需要增進彼此之間的了解，只有相知才能相惜，也才能為兩岸和平、台海穩定注入更多正能量。

他喊話，台海形勢越是複雜嚴峻，更應善盡社會責任，增進彼此了解，讓大陸或台灣同胞更加了解對岸同胞的生活、喜怒哀樂，這是有利於我們民族的團結及兩岸和平。「我們大家共同努力，衝破島內（指台灣）某些暗黑勢力的阻撓和障礙，共同迎來兩岸關係光明美好的未來。」

另，對於近年聯合採訪活動也廣邀在陸台青、兩岸自媒體參加，陳斌華說，兩岸的網路新媒體使用率都達到九成以上，所以我們也希望有更多的台青自媒體人來參與，通過他們的視角來展現更貼近台灣人，也更有「網感」的一些內容。

大陸國台辦暑期和中國記協組織年度兩岸記者聯合採訪活動，至今已22屆，今年選址寧夏，時長九天八夜，走訪寧夏銀川、吳忠、中衛等地，內容包括鄉村振興、扶貧成果、文旅、黃河大保護等，與今年6月中共總書記習近平曾赴寧夏考察有直接關聯。

例如活動首日，安排走訪習近平6月考察寧夏時，曾到過的銀川金鳳區長城中路街道長城花園社區，看大陸基層治理成果，與習近平1997年任福建省委副書記時，作為福建、寧夏兩省合作扶貧項目的閩寧鎮，及大陸在銀川打造國家重要能源基地、產業轉型升級示範區的寧東能源化工基地。