王毅警告：北約插手亞太 勢必引發對立

大陸外交部長王毅7月25日至27日出席在寮國首都萬象舉行的一系列會議，他27日在第31屆東協地區論壇外長會上特別提到，「北約插手亞太勢必引發對立對抗，各方須高度警惕並堅決反對」。

據大陸外交部網站消息，王毅於會上表示，當前我們正身處一個動盪不安、變亂交織的時代。地區衝突延宕，地緣對抗增多，氣候變遷、恐怖主義、網路安全等新興安全挑戰接踵而至；單邊主義、冷戰思維抬頭，各種軍事安全「小圈子」層出不窮。

就應對當前挑戰，王毅提出四點建議：堅守和平願景；秉持東協方式；夯實合作根基；堅持對話協商。

王毅指出，美國主導的「印太戰略」加劇安全困境，同地區長期和平繁榮的願景背道而馳。北約插手亞太，勢必引發對立對抗，加劇局勢緊張，各方須高度警惕，堅決反對。

他並提出要秉持東協方式，堅持以對話增互信，以合作促安全。應尊重東協和平、自由和中立區地位，遵守《東南亞友好合作條約》等各方認可的區域規則，支持以東協為中心、開放包容的區域架構。

王毅說，中方支持為建立信任措施和預防性外交注入更多活力。建議加強核設施、網路安全等領域安全合作，推動反恐、去極端化、打擊跨國犯罪等對話交流。拓寬共同安全利益，積極應對新興安全挑戰。

王毅還表示，外部干涉解決不了問題，對抗施壓只會加劇局勢緊張。「問題再複雜，也要堅持對話協商。衝突再激烈，也不能放棄政治解決。」

針對當前加薩衝突，王毅稱，停火止戰和人道救援是當務之急，「巴人治巴」是戰後重建的基本原則，「兩國方案」是未來根本出路。

對於俄烏戰爭，王毅重申北京提出的「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」三原則，呼籲推動局勢盡快降溫，為和談逐步創造條件。