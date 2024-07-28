快訊

未促進觀光反變人間地獄 巴黎奧運成居民和遊客的夢魘

整朵拿去烤！只需要海鹽和橄欖油 突破框架的花椰菜豪邁與細緻吃法

奧運表演仿《最後的晚餐》惹怒信徒 美電信巨頭全面撤廣告贊助

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王毅警告：北約插手亞太 勢必引發對立

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外長王毅27日在第31屆東協地區論壇外長會上警告，北約插手亞太勢必引發對立對抗。（美聯社）
大陸外長王毅27日在第31屆東協地區論壇外長會上警告，北約插手亞太勢必引發對立對抗。（美聯社）

大陸外交部長王毅7月25日至27日出席在寮國首都萬象舉行的一系列會議，他27日在第31屆東協地區論壇外長會上特別提到，「北約插手亞太勢必引發對立對抗，各方須高度警惕並堅決反對」。

據大陸外交部網站消息，王毅於會上表示，當前我們正身處一個動盪不安、變亂交織的時代。地區衝突延宕，地緣對抗增多，氣候變遷、恐怖主義、網路安全等新興安全挑戰接踵而至；單邊主義、冷戰思維抬頭，各種軍事安全「小圈子」層出不窮。

就應對當前挑戰，王毅提出四點建議：堅守和平願景；秉持東協方式；夯實合作根基；堅持對話協商。

王毅指出，美國主導的「印太戰略」加劇安全困境，同地區長期和平繁榮的願景背道而馳。北約插手亞太，勢必引發對立對抗，加劇局勢緊張，各方須高度警惕，堅決反對。

他並提出要秉持東協方式，堅持以對話增互信，以合作促安全。應尊重東協和平、自由和中立區地位，遵守《東南亞友好合作條約》等各方認可的區域規則，支持以東協為中心、開放包容的區域架構。

王毅說，中方支持為建立信任措施和預防性外交注入更多活力。建議加強核設施、網路安全等領域安全合作，推動反恐、去極端化、打擊跨國犯罪等對話交流。拓寬共同安全利益，積極應對新興安全挑戰。

王毅還表示，外部干涉解決不了問題，對抗施壓只會加劇局勢緊張。「問題再複雜，也要堅持對話協商。衝突再激烈，也不能放棄政治解決。」

針對當前加薩衝突，王毅稱，停火止戰和人道救援是當務之急，「巴人治巴」是戰後重建的基本原則，「兩國方案」是未來根本出路。

對於俄烏戰爭，王毅重申北京提出的「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」三原則，呼籲推動局勢盡快降溫，為和談逐步創造條件。

東協 王毅 願景

延伸閱讀

布林肯向中方強調台海和平重要性 外交部：感謝

布林肯與王毅會談「1小時20分」 美國務院：開放且富有成效

王毅會布林肯 提「不斷壓縮台獨空間」朝完全統一努力

東協與中日韓外長會 王毅：充分發揮10+3機制作用

相關新聞

王毅警告：北約插手亞太 勢必引發對立

大陸外交部長王毅7月25日至27日出席在寮國首都萬象舉行的一系列會議，他27日在第31屆東協地區論壇外長會上特別提到，「...

星國外長會王毅 強調恪守一中、堅定反對台獨

大陸外長王毅與新加坡外交部長維文於27日在寮國永珍會晤，這也是雙方自去年8月來再次舉行面對面會談。王毅表示，兩國關係發展...

王毅嚴批個別國家就台海穩定表達關切 特別點名美國

27日在寮國永珍舉行的第14屆東亞峰會外長會，儼然成為另一個中美角力場合。繼與美國國務卿布林肯會面時就台灣等議題針鋒相對...

兩岸觀策／義總理訪陸 映照現實主義抬頭

去年十二月初，羅馬向北京發出了照會，決定退出「一帶一路」倡議；半年餘後，義總理梅洛尼卻風塵僕僕飛抵北京，開啟五天訪程。那...

布王會 王毅：不斷壓縮台獨空間

中共政治局委員兼外長王毅昨天下午在寮國永珍與美國國務卿布林肯會見，王毅強調台獨每挑釁一次大陸必會反制一次，「不斷壓縮台獨...

義總理抵北京 陸官媒曝：中義關係須有新發展定位

曾是大陸「一帶一路」倡議的指標性的先進工業國成員義大利總理梅洛尼昨天抵達北京，將對大陸開展為期五天的訪問，這次訪問對中義...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。