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星國外長會王毅 強調恪守一中、堅定反對台獨

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外長王毅與新加坡外交部長維文於27日在寮國永珍會晤，這也是雙方自去年8月來再次舉行面對面會談。（圖／取自大陸外交部網站）
大陸外長王毅與新加坡外交部長維文於27日在寮國永珍會晤，這也是雙方自去年8月來再次舉行面對面會談。（圖／取自大陸外交部網站）

大陸外長王毅新加坡外交部長維文於27日在寮國永珍會晤，這也是雙方自去年8月來再次舉行面對面會談。王毅表示，兩國關係發展勢頭良好，雙方要推動兩國合作提質升級。維文則稱，新加坡高度重視兩國關係，恪守一中政策，堅定反對台獨。

據大陸外交部網站消息，王毅表示，中新都有深厚的東方文化積累，都找到適合本國國情、廣受人民支持的發展之路。目前，中共二十屆三中全會勝利召開，進一步凝聚黨心民心，為全面推進中國式現代化提供強勁動力。全會確定的300多項改革任務，將為實現強國建設、民族復興偉業打下堅實基礎。

王毅續指，新加坡已順利完成總理交接，國家發展開啟新篇章。站在新的起點，中方願同新方一道，推動深化雙方全方位、高質量、前瞻性合作，為區域和平穩定繁榮做出貢獻。

王毅稱，中新關係發展動能良好，兩國維持密切高層互動。雙方要高質量共建「一帶一路」，推動兩國合作提質升級，打造人工智慧、數位經濟、綠色發展、海洋合作等更多視覺化成果，加強智庫、學者、媒體等交流。

而維文則表示，新中都有亞洲文化根脈，都致力於讓民眾過更好的生活。雙方都重視制定長遠發展規劃，並心無旁騖予以落實。「新方高度重視新中關係，恪守一個中國政策，堅定反對台獨。」

他強調，新中相互理解、相互信任，保持高層交往，實現雙向互免簽證，恢復直航航班，令人高興。新方願以明年新中建交35周年為契機，推動各領域合作取得更多成果。

維文也在會談回顧兩國在新冠疫情後恢復人員往來的成果，他感謝王毅推進新中兩國30天互免簽證安排，並說「這增加了雙邊旅遊，航班次數和旅客流量也已回到疫情前的水準」。

另，據新加坡外交部網站消息，維文在接受新加坡英文報紙《海峽時報》訪問時，對於歐洲和中東局勢以及美國和中國間尚未結束的競爭，他指出，地緣政治局勢是當前令人擔憂的因素。針對美中間的政治較量，維文認為，根本問題是這兩個超級大國間缺乏信任。

維文並提醒，東協「不要掉入世界其他國家出現的戰略陷阱，東協各國都瞭解並同意這點。我們在努力確保這裡繼續是一個平靜、安全、具有前瞻性的地區」，他呼籲東協應維持團結和連貫，專注於經濟課題。

新加坡外長維文（左）告訴大陸外交部長王毅，新加坡恪守一中政策，堅定反對台獨。（圖／取自大陸外交部網站）
新加坡外長維文（左）告訴大陸外交部長王毅，新加坡恪守一中政策，堅定反對台獨。（圖／取自大陸外交部網站）

外交部 新加坡 王毅

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