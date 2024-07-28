美國土安全部調查中國福耀玻璃 控疑涉金融犯罪等
中國福耀玻璃是全世界規模最大的汽車玻璃供應商，26日遭美國國土安全部門突擊調查，項目包括為金融犯罪和勞工剝削等，公司表示將全力配合調查；目前中國官方尚未發聲。
中國媒體界面新聞今天報導，包括美國國土安全部在內的多家美國執法機構，當地時間26日對俄亥俄州28個地點進行調查，其中包括福耀玻璃位於該州的工廠，調查內容為金融犯罪和勞工剝削等指控。
環球網援引當地媒體報導稱，美方表示調查重點是金融犯罪、洗錢、勞工剝削和潛在的人口走私違法行為。目前美國執法部門正努力找到受害者，並蒐集調查相關證據。
據福耀玻璃美國公司向當地媒體提供的一份聲明稱，聯邦政府人員和當地執法人員到訪公司，調查也涉及部分供應商，福耀玻璃將全力配合政府部門的調查。
聲明提及，在調查當天，工廠第1班次和第2班次的部分業務因此暫停，第3班次生產已恢復正常，工廠的生產和交付不會受到影響。
報導指出，福耀玻璃是全球規模最大的汽車玻璃供應商，汽車玻璃貢獻了福耀玻璃約9成的營收。其全球市場占有率超30%，中國市場占有率逾65%。
福耀玻璃2013年宣布在俄亥俄州興建工廠，以滿足美國當地汽車市場的需求，該項目投資額超過7億美元（約新台幣231億元）。
3年後，這座全球最大的汽車玻璃單體工廠竣工。但此後，工廠一度陷入工會運動、文化衝突等各種風波中。在此背景下，取材於福耀玻璃美國工廠的紀錄片「美國工廠」在2020年獲奧斯卡最佳紀錄長片。
影片獲獎後，董事長曹德旺稱自己很認真地看了3遍電影，會很客觀地接受其中的批評。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言