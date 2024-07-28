美國土安全部調查中國福耀玻璃 控疑涉金融犯罪等

中國福耀玻璃是全世界規模最大的汽車玻璃供應商，26日遭美國國土安全部門突擊調查，項目包括為金融犯罪和勞工剝削等，公司表示將全力配合調查；目前中國官方尚未發聲。

中國媒體界面新聞今天報導，包括美國國土安全部在內的多家美國執法機構，當地時間26日對俄亥俄州28個地點進行調查，其中包括福耀玻璃位於該州的工廠，調查內容為金融犯罪和勞工剝削等指控。

環球網援引當地媒體報導稱，美方表示調查重點是金融犯罪、洗錢、勞工剝削和潛在的人口走私違法行為。目前美國執法部門正努力找到受害者，並蒐集調查相關證據。

據福耀玻璃美國公司向當地媒體提供的一份聲明稱，聯邦政府人員和當地執法人員到訪公司，調查也涉及部分供應商，福耀玻璃將全力配合政府部門的調查。

聲明提及，在調查當天，工廠第1班次和第2班次的部分業務因此暫停，第3班次生產已恢復正常，工廠的生產和交付不會受到影響。

報導指出，福耀玻璃是全球規模最大的汽車玻璃供應商，汽車玻璃貢獻了福耀玻璃約9成的營收。其全球市場占有率超30%，中國市場占有率逾65%。

福耀玻璃2013年宣布在俄亥俄州興建工廠，以滿足美國當地汽車市場的需求，該項目投資額超過7億美元（約新台幣231億元）。

3年後，這座全球最大的汽車玻璃單體工廠竣工。但此後，工廠一度陷入工會運動、文化衝突等各種風波中。在此背景下，取材於福耀玻璃美國工廠的紀錄片「美國工廠」在2020年獲奧斯卡最佳紀錄長片。

影片獲獎後，董事長曹德旺稱自己很認真地看了3遍電影，會很客觀地接受其中的批評。