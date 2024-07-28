布王會 王毅：不斷壓縮台獨空間

中共政治局委員兼外長王毅昨天下午在寮國永珍與美國國務卿布林肯會見，王毅強調台獨每挑釁一次大陸必會反制一次，「不斷壓縮台獨空間」，朝完全統一努力；布林肯則提到「維護台海和平穩定的重要性」，也再度就北京對俄羅斯國防工業的支持發出警告。

昨天是美國總統拜登宣布退選後，美國與大陸雙方最高外交官首度接觸。大陸外交部指出，王毅是「應約」會見布林肯，雙方「同意繼續保持各層級溝通」，王毅表示，過去三個月雙方在外交、財金、執法、氣變團隊以及兩軍保持溝通，民間往來也增加。「但必須指出，美方對華遏制打壓並沒有收手，甚至變本加厲」，他強調中美關係「風險仍在積聚，挑戰也在上升，仍處在止跌企穩的關鍵當口」。

就台灣議題，王毅語氣強硬表示，「台灣是中國的一部分，過去不是、將來更不會是一個國家。『台獨』與台海和平水火不容。『台獨』勢力每挑釁一次，我們必會反制一次，不斷壓縮『台獨』空間，朝著實現完全統一的目標努力」。此外，他強調美方應停止濫施單邊制裁和長臂管轄，大陸「反對抹黑栽贓，不接受施壓訛詐，將採取堅決有力措施維護自身重大利益和正當權利」。

大陸外交部並指布林肯表示「美方積極致力於穩定美中關係，堅持一個中國政策」。

美國國務院官網指出，雙方「就雙邊、地區和全球重大議題進行了公開、富有成果的討論」，布林肯敦促雙方加強軍隊溝通，以防止誤判和衝突。他也強調「維護台海和平穩定的重要性」。他還對大陸向俄羅斯國防工業的支持表示嚴重關切，並警告如果大陸不採取行動解決，美國「將繼續採取適當措施」。

綜合路透社、ＣＮＮ報導，雙方會晤持續一小時廿分鐘，一名美國國務院高級官員表示，兩人就台灣問題進行了廣泛交談，並對北京最近的「挑釁行為」表示擔憂，包括在賴清德就職期間進行「模擬封鎖」。該官員還指出，「在每次討論中，台灣都是他們最關心的問題。他們認為這是中國內部問題，所以他（王毅）總是對台灣有很多話要說」。