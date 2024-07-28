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兩岸觀策／義總理訪陸 映照現實主義抬頭

聯合報／ 本報記者黃國樑

去年十二月初，羅馬向北京發出了照會，決定退出「一帶一路」倡議；半年餘後，義總理梅洛尼卻風塵僕僕飛抵北京，開啟五天訪程。那紙備忘錄被撕時，習近平臉面無光。因為一個多月前他才開了一帶一路峰會，萬邦來朝景象讓他意氣昂揚；但義大利決定琵琶別抱，卻讓峰會頓時失色。

這次，梅洛尼展開了修補意味深長的訪程。頭尾長達五天，顯示要談、要看的東西很多。當歐盟正以電動車反補貼關稅，對中國拉開貿易對抗的防線時，她的訪問顯得與歐盟格格不入。她何需冒此大不韙？義大利糟糕的經濟恐是讓她下定決心出訪的動機。

去年，義大利ＧＤＰ增長僅百分之○．九，今年預期更將降到百分之○．七，它的經濟總量在二○○八年攀上二．四兆美元高峰後，即一路下跌，二○一五年甚至跌到只剩一．八兆美元，到了去年仍只有二．二五兆美元，過了十五年經濟總量不但沒有增長，反而減少了七個百分點，光看這一數據就令人絕望。更嚴重的是，義大利六十五歲以上人口已達人口總數百分之廿四，每年要以ＧＤＰ的百分之十六發放養老金，比例居歐盟之首。而這一積重難返的沉痾，不可能靠范德賴恩那些歐盟高官喊出的價值與口號治癒。

這也就是何以她所領導的、剛在六月歐洲議會大選中獲得大勝的義大利兄弟黨，要對范德賴恩連任執委會主席投下反對票的原因。范德賴恩設定的偏向自由主義的左翼議程，已讓底層的人民飽受折磨，義大利的中小企業更深受能源價格暴漲之苦。

去年決定終止備忘錄時，羅馬向外宣稱的理由是：二○一九年簽署後，對義大利經濟並無顯著幫助。但深層的原因卻是，美國拜登政府跨大西洋軍事安全整合，壓縮了義大利深化與中國經濟聯繫的空間。兩年前俄烏戰爭爆發後，全球地緣格局進一步形成美歐與中俄兩大集團對峙的局面。如果讓備忘錄自動續約，將讓義大利看起來像是與敵人暗通款曲的叛徒。

故去年退出「一帶一路」，旨在清除中義關係被過度添加的政治成分，並藉以向華盛頓輸送忠誠。這可能是梅洛尼想出來的高明策略：既保持甚而加深與中國的經濟關係，又「去政治化」讓白宮難以苛責。

她要訪中的想法其實在去年初就已向外透露，卻遲遲未見行動。誰也沒想到，拜登的退選為她的中國行打開了坦途。無論是否湊巧，她與烏克蘭外長庫列巴兩人的訪問，都在拜登退選後宣布，兩人一前一後更是無縫銜接。這一情境，像極了石頭被搬開後，經年累月被壓在底下莖頭爭競地冒出花朵的畫面！

可以說，一個以意識形態作為對抗主軸與規條的冷戰戰線正在走向瓦解。民主與獨裁、自由與專制的對決並不是這個時代的底色，政治、經濟以及安全的決策思考，不可能靠一條道德的準則劃開涇渭分明的兩端。川普提名的搭檔范斯五月在一次演講即尖銳地指出，認為俄烏戰爭「是一場民主對抗暴政的鬥爭」，顯然是過度簡化的理解。

不只是梅洛尼，更多北京訪客將接踵而至；以現實主義為上，拋棄空洞教條的國際政治將重新降臨。烏克蘭在冷暖人情中領略了現實，準備走上談判桌；自認聰明的台灣的決策者，又豈能執迷不悟？

梅洛尼 義大利

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