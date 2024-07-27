快訊

奧運拳擊／黃筱雯首戰開紅盤 一面倒優勢搶下16強門票

凱米颱風灌飽水庫！入流量達20億噸 滿足「1條件」可用到明年枯水期

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王毅會布林肯 提「不斷壓縮台獨空間」朝完全統一努力

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共外事辦主任兼外長王毅與美國國務卿布林肯27日在永珍會見。圖／截自微博「玉淵譚天」
中共外事辦主任兼外長王毅與美國國務卿布林肯27日在永珍會見。圖／截自微博「玉淵譚天」

中共政治局委員兼外長王毅27日在寮國永珍與美國國務卿布林肯會見，就台灣議題，他強調台灣「過去不是、將來更不會是一個國家」，並表示台獨每挑釁一次必會反制一次，「不斷壓縮台獨空間」，朝著實現完全統一的目標努力。

據大陸外交部官網，王毅是「應約」會見布林肯，雙方就當前中美關係交換意見，同意繼續保持各層級溝通，進一步落實好兩國元首舊金山會晤達成的重要共識。

王毅表示，過去3個月，雙方外交、財金、執法、氣變團隊以及兩軍保持溝通，兩國民間往來也在增加。「但必須指出，美方對華遏制打壓並沒有收手，甚至變本加厲，中美關係面臨的風險仍在積聚，挑戰也在上升，仍處在止跌企穩的關鍵當口，需要不斷校準方向，管控風險，妥處分歧，排除干擾，推進合作」。

他提到大陸對美政策一以貫之，也指出「雙方共同努力，推動中美關係穩定、健康、可持續發展」。王毅強調，「中國不是美國，也不想變成美國。中國不搞霸權、不搞強權，在和平與安全問題上是世界上紀錄最好的大國」，也表示希望美方從中共20屆三中全會「決定」中「讀懂中國共產黨，讀懂中國的現在和未來」。

就台灣議題，王毅語氣強硬表示，「臺灣是中國的一部分，過去不是、將來更不會是一個國家。『台獨』與台海和平水火不容。『台獨』勢力每挑釁一次，我們必會反制一次，不斷壓縮『台獨』空間，朝著實現完全統一的目標努力」。

就南海仁愛暗沙議題，王毅指出大陸就管控局勢同菲方達成臨時性安排，「菲方應言而有信，不得再運送建築材料」，他還警告「美方不得再煽風點火，攪局生事，破壞海上的穩定」。

此外他強調美方應停止濫施單邊制裁和長臂管轄，表明大陸「反對抹黑栽贓，不接受施壓訛詐，將採取堅決有力措施維護自身重大利益和正當權利」。

大陸通稿提到，布林肯表示「美方積極致力於穩定美中關係，堅持一個中國政策，期待同中方保持經常性溝通，繼續開展禁毒、人工智慧等合作。願管控好雙方分歧，避免誤解誤判」。

美國國務院則指出，雙方「就雙邊、地區和全球重大議題進行了公開、富有成果的討論」，布林肯敦促雙方加強軍隊溝通，以防止誤判和衝突。 他也表示美國將與盟友和夥伴一起推進自由開放的印太地區願景，並強調「維護台海和平穩定的重要性」。

另據路透社報導，美國國務院一名高級官員表示，布林肯與王毅就台灣問題進行了廣泛交談，並對北京最近的「挑釁行為」表示擔憂，這些行動包括在賴清德就職期間進行模擬封鎖。該官員還指出，「在每次討論中，台灣都是他們最關心的問題。他們認為這是中國內部問題，所以他（王毅）總是對台灣有很多話要說」。

台海 台獨 布林肯 王毅 美國

延伸閱讀

中日外長會晤 專家：雙邊關係短期內難改善

東協+1外長會王毅闡述南海立場 東協期待南海行為準則早日達成

王毅見菲外長：引進美中導不符菲利益，仁愛礁運補不要出爾反爾

王毅會歐盟外長 批電動車調查是典型貿易保護主義

相關新聞

王毅會布林肯 提「不斷壓縮台獨空間」朝完全統一努力

中共政治局委員兼外長王毅27日在寮國永珍與美國國務卿布林肯會見，就台灣議題，他強調台灣「過去不是、將來更不會是一個國家」...

東協與中日韓外長會 王毅：充分發揮10+3機制作用

大陸外交部長王毅在寮國首都永珍出席東協與中日韓（10+3）外長會時表示，當前世界經濟增長放緩，地緣政治形勢複雜演變，各國...

法律戰未停歇？陸頒布「懲獨22條」 學者建議：應反制

中國日前發布懲治台獨的「22條意見」，學者指出，中國對台法律戰尚未結束，未來中國可能的方向包含充實一國兩制台灣方案、反分...

「中國理想都城秩序的傑作」 北京中軸線申遺成功

在印度新德里召開的聯合國教科文組織第46屆世界遺產大會27日通過決議，將「北京中軸線——中國理想都城秩序的傑作」列入《世...

菲民船向仁愛礁軍艦運送生活物資 中海警局：全程監管

中國海警局新聞發言人甘羽表示，7月27日，按照中菲雙方達成的臨時性安排，菲律賓派一艘民船對其「坐灘」仁愛礁軍艦運送生活物...

陸外交部副部長馬朝旭：希望美客觀理性地看待中國發展

大陸外交部副部長馬朝旭26日晚間在美中貿易全國委員會紀念中美建交45周年活動上表示，希望美方從兩國和國際社會共同利益出發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。