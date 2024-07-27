東協與中日韓外長會 王毅：充分發揮10+3機制作用

大陸外交部長王毅在寮國首都永珍出席東協與中日韓（10+3）外長會時表示，當前世界經濟增長放緩，地緣政治形勢複雜演變，各國對穩定發展的呼聲更加強烈，對應對風險挑戰的需求更加迫切。王毅表示，中方願同各方一道，繼續支持東協在區域架構中的中心地位，充分發揮10+3機制作用，深化傳統優勢領域合作，拓展新興領域合作。

另據央視資深政經記者玉淵譚天27日下午的微博發文，王毅並應約與美國務卿布林肯（Antony John Blinken）會見。

據財聯社報導，王毅在東協與中日韓（10+3）外長會上指出，過去一年，10+3合作按計劃穩步落實，區域經濟一體化持續推進，財金和糧食安全合作持續深化，新興領域合作持續拓展，展現強勁內生動力。新形勢下，東亞未來面臨挑戰，也充滿機遇。中方願同各方團結協作，秉持開放包容，堅定推進區域經濟一體化進程，朝著建立東亞共同體目標不斷邁進。

王毅表示，10+3作為東亞區域合作最成熟機制之一，20多年來深耕各領域務實合作，引領地區國家應對金融危機、新冠疫情等挑戰。兩個月前，中日韓領導人會議時隔4年成功舉行，就促進東亞合作達成重要共識，為10+3合作注入新的動力。中方並就下階段合作提出四點建議。

一是深入推進經濟一體化，促進區域聯通。中方支持加強區域供應鏈聯通，2024年內將舉辦10+3產業鏈供應鏈對接大會，願同各方共同維護供應鏈穩定暢通。充分發揮RCEP效應，推進高質量實施，加快重啟中日韓自貿區談判，不斷提升東亞經濟一體化水平。

二是強化危機應對能力，維護區域穩定。中方歡迎清邁倡議多邊化下設立快速融資工具，期待同各方完善區域金融安全網，更好應對國際經濟金融動蕩。中方已落實本年度對10+3大米緊急儲備機制捐助，願探討機制創新，提升區域糧食安全水平。

三是拓展新興領域合作，引領區域發展。中方願同各方拓展數字化和綠色轉型合作，落實發展電動汽車生態系統聲明。中方將舉辦10+3清潔能源圓桌對話、東亞沿海城市海洋塑料與氣候韌性智庫對話等活動，促進低碳經濟發展。願進一步發揮10+3中小企業服務聯盟作用。

四是促進社會人文交流，凝聚區域共識。中方支持進一步發揮10+3公務員事務合作機制作用。支持亞洲校園項目繼續加入東協國家學生，舉辦移民管理政策、應對老齡化等論壇，推進衛生、新聞、文化、旅遊、青年、婦女、智庫等領域交流合作。