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法律戰未停歇？陸頒布「懲獨22條」 學者建議：應反制

中央社／ 台北27日電
中山大學亞太區域研究所所長郭育仁。圖／聯合報系資料照片
中山大學亞太區域研究所所長郭育仁。圖／聯合報系資料照片

中國日前發布懲治台獨的「22條意見」，學者指出，中國對台法律戰尚未結束，未來中國可能的方向包含充實一國兩制台灣方案、反分裂國家法修法等。台灣應以精細的法律反制中國的政治目的。

台灣新世紀文教基金會、台灣國際法學會今天上午舉行「中國對台法律戰的威脅—從反分裂國家法到懲治台獨22條意見」座談會，由多位學者針對這個議題發表看法並討論。

中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁發表專題演講時分析，中國對台法律戰分成三個步驟，首先是「否定台灣主權」，接著是「否定政府管轄權」，第三步則是「限制台灣選項與行動」。目前已經進入了第三階段。

他說，法律戰的效果包含壓縮台灣的國際空間、主權與治權行為、防衛應變的選項與預警時間，同時也會使台灣人心生畏懼進而制約台灣政治選項與人民行為。此外，也會在台灣內部造成分化。

郭育仁說，中國對台的法律戰尚未結束，未來會繼續充實「一國兩制台灣方案」，此外，也可能針對「反分裂國家法」進行修法，包含將「非和平手段」明確化、增訂施行細則，以及將涉台部分納入總體國家安全觀。

他也提到，針對經濟層面，也有可能透過制訂新的法律，將「台灣民眾的國民待遇與兩岸融合進程」等事務法制化。

台灣國際法學會理事長廖福特則提到，中國對台法律戰最重要的政治目標是讓台灣變成中國的一部分，然而中國的法律戰也有其「精細度」，不但知道國際法也知道台灣的法律，以此達到政治目標。「台灣應該要抓住這個重點，以精細的法律反制政治目標」，最重要的一個概念是「抓住主權的基準」。

郭育仁則強調，面對中國對台法律戰，台灣政治學者與法學者應該相互合作。

一國兩制 中山大學 修法 台獨

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