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「中國理想都城秩序的傑作」 北京中軸線申遺成功

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
聯合國教科文組織第46屆世界遺產大會27日通過決議，將「北京中軸線——中國理想都城秩序的傑作」列入《世界遺產名錄》。圖／取自央視
聯合國教科文組織第46屆世界遺產大會27日通過決議，將「北京中軸線——中國理想都城秩序的傑作」列入《世界遺產名錄》。圖／取自央視

在印度新德里召開的聯合國教科文組織第46屆世界遺產大會27日通過決議，將「北京中軸線——中國理想都城秩序的傑作」列入《世界遺產名錄》。至此，中國世界遺產總數達到59項。

據新華社報導，「北京中軸線」縱貫北京老城南北，始建於13世紀，形成於16世紀，此後經不斷演進發展，形成今天全長7.8公里、世界上最長的城市軸線。15個遺產構成要素為：鐘鼓樓、萬寧橋、景山、故宮、端門、天安門、外金水橋、太廟、社稷壇、天安門廣場及建築群（天安門廣場、人民英雄紀念碑、毛主席紀念堂、國家博物館和人民大會堂）、正陽門、南段道路遺存、天壇、先農壇、永定門。

央視報導指出，北京中軸線是中國現存最為完整的傳統都城中軸線建築群，見證了影響中國都城營建傳統兩千餘年的理想都城秩序。

報導指出，聯合國教科文組織世界遺產委員會認可「北京中軸線」符合世界遺產標準3和標準4：「北京中軸線」所體現的中國傳統都城規劃理論和「中」「和」哲學思想，為世界城市規劃史作出了重要貢獻（標準3）；「北京中軸線」作為中國傳統都城中軸線成熟階段的傑出典範，代表了世界城市歷史中的一種特有類型（標準4）。

大陸文化和旅遊部副部長、國家文物局局長李群在世界遺產大會上表示，申遺成功是新的起點，中國將切實履行《保護世界文化和自然遺產公約》，在文物建築保護修繕、應對自然災害影響、鼓勵社區居民參與、科學引導旅遊發展、提高闡釋展示能力等方面持續發力，確保「北京中軸線」得到妥善保護傳承。

世界遺產 北京 天安門 建築 聯合國

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