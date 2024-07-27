菲民船向仁愛礁軍艦運送生活物資 中海警局：全程監管

中國海警局新聞發言人甘羽表示，7月27日，按照中菲雙方達成的臨時性安排，菲律賓派一艘民船對其「坐灘」仁愛礁軍艦運送生活物資，中國海警對此加以確認並全程監管。

據中國海警局，甘羽表示，希望菲方信守承諾，同中方相向而行，共同管控好海上局勢。中國海警將持續依法在包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域開展維權執法活動。

美國之音日前報導，菲律賓外交部21日發表聲明，證實菲律賓已與中國就菲律賓向南中國海第二托馬斯淺灘（Second Thomas Shoal，台灣稱仁愛暗沙，大陸稱仁愛礁）一艘坐灘軍艦運送補給的「臨時安排達成諒解」。

大陸外交部22日表示，基於三點原則，中方近來持續同菲方就管控仁愛礁局勢進行磋商，並於日前就運補人道生活物資達成臨時性安排。

第一點原則是菲律賓派「軍艦」在仁愛礁長期「坐灘」侵犯中國主權，違反《南海各方行為宣言》，特別是第五條關於不在無人島礁採取居住行為的規定。中方仍要求菲方拖走該艦，恢復仁愛礁無人無設施的原狀。

第二點是在菲拖走「坐灘」軍艦之前，如菲需要對該艦居住人員提供生活物資補給，中方願從人道主義出發，在事先向中方通報，並經現場核查後，允許菲方實施運補，中方將全過程予以監控。

第三點是如果菲方運送大量建材上艦，試圖建設固定設施和永久哨所，中方絕不接受，將堅決依法依規予以攔阻，以維護中國主權和《南海各方行為宣言》的嚴肅性。

大陸外交部長王毅26日在寮國首都永珍會見菲律賓外交部長馬納羅時表示，在中菲達成的仁愛礁運補問題臨時性安排上，不要出爾反爾。馬納羅則表示，中菲就管控海上局勢達成一致，菲方願落實這些共識。