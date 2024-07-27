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菲律賓補給仁愛暗沙 中國海警：全程監管

中央社／ 台北27日電

中菲針對南海島礁仁愛暗沙擱淺海軍船艦的物資運補任務達成協議。中國海警局表示，今天菲律賓派一艘民船對仁愛暗沙擱淺軍艦運送生活物資，中國海警對此加以確認並全程監管。

過去一年，中菲在南海衝突的緊張局勢不斷升溫。近期，雙方已就仁愛暗沙船艦運補任務達成「臨時性安排」，不過對協議細節表達分歧。

根據中國海警今天下午發布，中國海警局新聞發言人甘羽表示，27日，按照中菲雙方達成的臨時性安排，菲律賓派一艘民船對其坐灘仁愛暗沙軍艦運送生活物資，中國海警對此加以確認並全程監管。

甘羽稱，希望菲方信守承諾，與中方相向而行，共同管控好海上局勢。

他還說，中國海警將持續依法在包括仁愛暗沙在內的南沙群島及其附近海域開展維權執法活動。

菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Ano）24日指出，菲律賓與中國針對南海島礁仁愛暗沙擱淺海軍船艦的物資運補任務達成協議，但不會接受中國方面的檢查。

南海 菲律賓 軍艦

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