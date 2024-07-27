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凱米風災兩岸善意互動！陸委會感謝大陸慰問並慰問大陸

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會27日就大陸國台辦的慰問表達感謝，並慰問大陸受災民眾。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會27日就大陸國台辦的慰問表達感謝，並慰問大陸受災民眾。（記者廖士鋒／攝影）

大陸國台辦26日向台灣慰問凱米風災，而陸委會27日對此表達感謝，並對陸方凱米風災的傷亡也表示哀悼與關懷，創下兩岸官方的一次善意互動。陸委會更透露有大陸籍船員來台躲避颱風獲得安置，天氣穩定後將會協助船員返回。

陸委會27日上午發布新聞稿，針對大陸國台辦26日晚間對本次颱風災情的慰問與關懷，「大陸委員會代表政府表達我方感謝之意」。

陸委會並說明，颱風凱米（陸稱「格美」）侵襲台灣後，於7月25日在福建莆田沿海登陸並持續朝江西前進，據媒體報導受災民眾已逾60萬。於此同時，鑒於極端氣候肇致各地天災頻傳，中國大陸多地強降雨不斷，甘肅等地遭逢1961年以來最強區域性暴雨，陸續有許多地區發生嚴重洪澇災害與民眾傷亡，救災人員甚至因此遇險。

就此，陸委會對受災傷亡的陸方民眾，表達誠摯慰問與關懷；並強調「如有需要，台灣願意提供必要的協助，也期盼相關救災工作順利進行，災民能夠早日脫離洪害、重建家園」。

陸委會最後也指出，由於凱米颱風造成台灣周遭海域船隻擱淺及緊急來台避風，「有部分陸籍船員獲救並獲得妥善安置」，政府將待天氣狀況及風浪穩定後，陸續協助陸籍船員返回中國大陸或工作地。

此前，大陸國台辦發言人陳斌華26日晚間就凱米風災表示，「我們對台灣民眾遭受的災情深表關切，衷心希望受災民眾早日恢復生產和生活秩序」。陳斌華說，「我們對台灣民眾遭受的災情深表關切，向遇難同胞表示哀悼，向遇難者家屬和受災民眾表示慰問，衷心希望受災民眾早日恢復生產和生活秩序」。

凱米颱風 國台辦 陸委會

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