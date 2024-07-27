美國軍方向菲承認新冠流行期間在菲進行詆毀中國疫苗宣傳

據路透社，美國承認曾開展秘密運動抹黑中國的COVID-19新冠疫苗，並稱它「有過錯」。根據一名前政府高級官員援引的一份6月25日文件，美國國防部承認，在新冠肺炎(COVID-19)大流行期間，美國國防部在菲律賓進行了旨在貶低中國科興疫苗的宣傳。

這一份6月25日引用五角大廈向菲律賓外交部和國防部發送訊息內容的文件顯示：「（美國國防部）確實向菲律賓受眾發出了質疑科興的安全性和有效性的信息」。根據該文件，五角大廈還承認「在與新冠病毒相關的信息傳遞中犯了一些錯誤」，但五角大廈向菲律賓保證，自2022年以來，軍方「已認真改進了對信息行動的監督和問責」。

路透社6月14日即曾率先作出調查報導，美國國防部曾在社群媒體平台上展開針對中國新冠疫苗的詆毀行動。當時報導稱，「美國軍方的反疫苗行動於2020年春季啟動，直至2021年中期結束時，已經擴展到了東南亞以外地區。」

報導指出，美國軍方在各個社群媒體平台上利用假帳號發布的這些旨在「散佈對中國疫苗恐懼」的宣傳資料，影響到了東南亞、中亞和中東地區。

當時路透並報導稱，這次行動特別針對的是菲律賓，五角大廈利用其控制的多個虛假社群媒體帳號不僅宣傳恐嚇中國科興疫苗有危險，而且來自中國的所有援助均不安全。

路透社調查報導公開後，菲律賓參議院外交委員會就此事啟動聽證會，並尋求美國回應。路透報導稱，根據6月25日的文件，五角大廈官員得出的結論是，其反疫苗運動「與我們的優先事項不一致」。據稱，美國軍方告訴菲律賓官員，特工人員「已於 2021年8月停止發送與COVID-19 起源和COVID-19 疫苗相關的訊息」。

報導稱，五角大廈發言人皮特．阮( Pete Nguyen)拒絕證實文件中所引述的美國回應，但承認五角大廈確實傳播了「有關科興公司安全性和有效性的社群媒體內容」。

報導稱，路透社揭露的秘密心理行動並不僅限於菲律賓。它還在 2020 年和 2021 年針對中亞、中東和東南亞的發展中國家。路透社發現，美國與一群國防承包商和其他非軍事夥伴合作，利用線上機器人網路和其他虛假社群媒體帳號來影響外國受眾。

而五角大廈發言人阮表示，國防部上個月的初步審查發現，美國軍方對路透社報導中提到的與菲律賓有關的令人不安的社群媒體內容「不負有責任」。當被問及這些特定貼文的社群媒體帳號是否由代表美國政府工作的承包商或其他非軍事合作夥伴處理時，阮拒絕透露。他也拒絕回答有關美軍在中亞和中東地區反疫苗宣傳工作的問題。