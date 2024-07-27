東協+1外長會王毅闡述南海立場 東協期待南海行為準則早日達成

據大陸外交部網站，當地時間2024年7月26日，中國—東協外長會（東協+1外長會）在寮國萬象舉行，作為共同主席之一，王毅致詞指出，雙方要加速中國—東協自貿區3.0版談判，推動區域產供鏈融合發展，擴大本幣結算規模。他也闡述了中方在南海問題上的原則立場。各方積極評價中方為促進和平穩定所做努力，並歡迎「南海行為準則」諮詢取得正面進展，期待早日達成準則。

王毅說，今年是和平共處五項原則發表70週年。東協所倡導的「萬隆精神」、「東協方式」與和平共處五項原則高度契合。上個月我們在北京舉行和平共處五項原則發表70週年紀念大會，習近平主席發表重要講話，強調五項原則今天仍在煥發強大生命力，構建人類命運共同體理念是新形勢下對五項原則最好的傳承與昇華。

王毅表示，中國和東協是守望相助的友好鄰邦，風雨同舟的親密夥伴，更是榮辱與共的命運共同體。近年來，中國—東協命運共同體建設邁出堅實步伐，取得豐碩成果，惠及雙方20億民眾，有力促進了共同發展。

他表示，中國共產黨二十屆三中全會圍繞著推動中國式​​現代化，作出進一步全面深化改革的總體部署。中國式現代化將在改革開放中開闢更廣闊、更光明前景，並為世界各國尤其是東協等周邊國家帶來新的機會。特別是在新質生產力催化下，中國超大規模市場潛能不斷釋放，將持續為全球和區域成長提供強大動力。中國願同東協國家分享中國機遇，攜手推進亞洲現代化進程。

王毅指出，中國東協對話合作走過33個年頭，邁入成熟穩定期，也成為亞太合作最豐碩與活力的典範，其中有四條重要經驗值得重視：一是堅持親仁善鄰，二是堅持以誠相待，三是堅持共同發展，四是堅持開放包容。中國將繼續堅定支持東協戰略自主，願推動中國東協實現高水準互聯互通，為更為緊密的中國—東協命運共同體注入新動力。

他表示，雙方要加速中國—東協自貿區3.0版談判，推動區域產供鏈融合發展。挖掘人工智慧等新興產業和金融合作潛力，擴大本幣結算規模。中方願率先簽署《東南亞無核武區條約》議定書，以實際行動支持東南亞無核武區建設。

王毅闡述了中方在南海問題上的原則立場。各方積極評價中方為促進和平穩定所做努力，表示當前形勢下繼續堅持和平共處五項原則、弘揚「萬隆精神」至關重要。各方表示對中國進一步全面深化改革、推動更高水準開放並積極同東協分享發展機遇備感鼓舞。願全面高效發揮雙方合作機制效能，盡快完成中國—東協自貿區升級版談判，深化東協中國全面戰略夥伴關係。

各方歡迎「南海行為準則」諮詢取得正面進展，期待早日達成準則。各方並讚賞中方願率先簽署《東南亞無核武區條約》議定書，願共同致力於維護地區和平安寧。

會議通過了《中國—東協外長關於加強人道掃雷合作的聯合聲明》，將為建設「無雷東協」注入新動能。