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王毅見菲外長：引進美中導不符菲利益，仁愛礁運補不要出爾反爾

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
當地時間2024年7月26日，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅在萬象會見菲律賓外交部長馬納羅。圖／大陸外交部網站
當地時間2024年7月26日，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅在萬象會見菲律賓外交部長馬納羅。圖／大陸外交部網站

據大陸外交部網站凌晨消息，當地時間2024年7月26日，大陸外交部長王毅在寮國首都萬象會見菲律賓外交部長馬納羅。王毅表示，菲如引進美國中導系統，將製造地區緊張對立，引發軍備競賽，完全不符合菲律賓人民的利益與願望。他也敦促菲律賓，在中菲達成的仁愛礁運補問題臨時性安排上，不要出爾反爾。馬納羅則表示，中菲就管控海上局勢達成一致，菲方願落實這些共識。

王毅說，中菲是隔海相望的近鄰。睦鄰友好、互利合作、共謀發展符合兩國根本利益。中菲交往近年來正反兩方面的經驗教訓一再證明，良好的關係建設起來不容易，破壞起來卻很容易。

他說，當前中菲關係又面臨嚴重困難挑戰，根源在於菲方一再違背雙方共識和自身承諾，不斷推進海上侵權，放大輿論炒作。中方對此嚴重關切、堅決反對。菲如引進美國中導系統，將製造地區緊張對立，引發軍備競賽，完全不符合菲律賓人民的利益與願望。

王毅說，中方近日就仁愛礁人道生活物資運補問題與菲律賓達成臨時性安排，以維護海上局勢穩定。關鍵是菲方要履行承諾，不要再朝令夕改、出爾反爾，不要再反覆倒退、節外生枝。否則，中方必將予以堅決回應。

王毅指出，中菲關係目前站在十字路口，面臨何去何從的選擇。衝突對抗沒有出路，對話協商才是正道。希望菲方認真思考中菲關係未來之路，同中方相向而行，推動雙邊關係早日重回正軌。

馬納羅表示，菲中傳統友好歷史悠久，雙方在平等相待、互惠互利基礎上建立了全面戰略合作關係。儘管雙方因海上問題面臨困難和挑戰，菲方致力於透過對話協商緩和局勢，建設性處理分歧。

他表示，近期雙方舉行南海問題雙邊磋商機制會議，就管控海上局勢達成一致，體現了雙方善意，同時不影響各自立場，菲方願落實這些共識。明年是菲中建交50週年，菲方願本著真誠務實態度，同中方加強溝通，增進互信，改善雙邊關係。

當地時間2024年7月26日，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅在萬象會見菲律賓外交部長馬納羅。圖／大陸外交部網站
當地時間2024年7月26日，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅在萬象會見菲律賓外交部長馬納羅。圖／大陸外交部網站

王毅 菲律賓

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