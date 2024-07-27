陸、印度外長會 同意推邊境磋商

正在寮國出席東協外長會議的大陸外長王毅，已經會見寮國、印度、俄羅斯、英國、日本、南韓等多國外長，並且首度舉行「中俄寮」三方外長會晤。王毅特別向印度外長蘇傑生喊話，「中印關係重回正軌符合雙方利益，也是『全球南方』國家的共同期待」。

據大陸外交部消息，王毅與蘇傑生會見時，指出雙方應「推動中印關係實現改善和穩定可持續發展」。他並表示，「改善雙邊關係應體現中印兩個新興發展中大國的戰略格局」，更提到雙方關係重回正軌「也是『全球南方』國家的共同期待」。大陸官方還指，雙方同意共同致力於維護邊境地區和平安寧，推動邊境事務磋商取得新進展。

印度外交部官網則指出，兩人一致認為需要迫切開展工作，以儘早實現（邊境）完全脫離接觸，邊界的和平安寧以及對實控線的尊重對雙邊關係正常化至關重要。雙方必須充分遵守過去達成的協議，雙方將儘早召開邊境磋商會議。

王毅與俄國外長拉夫羅夫會見時，就「事關和平與安全的重大議題」交換意見，討論明年抗戰勝利八十周年紀念事宜，認為「應共同維護二戰勝利成果，捍衛正確二戰史觀」。俄方並「祝賀」大陸推動巴勒斯坦各派簽署《北京宣言》。據俄羅斯衛星通訊社消息，就俄烏戰爭，拉夫羅夫感謝大陸立場並歡迎北京倡議，兩人還討論「在歐洲—大西洋機制停滯不前的背景下實施俄方提出的在歐亞大陸建立新安全架構的前景」。

王毅與日本外相上川陽子會見時指「當前中日關係處於不進則退的關鍵階段」，希望「維護雙邊關係政治基礎」、「真正把戰略互惠關係落到實處」，他還就福島核廢水排海重申陸方立場。上川陽子則說，日本半導體出口限制不針對任何特定國家。而據大陸官方通稿，英國、日本與南韓外長都向王毅允諾該國「一個中國立場沒有變化」。