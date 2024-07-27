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王毅、布林肯 寮國將再會

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

美國國務卿布林肯預計今天在寮國與中共政治局委員兼外長王毅會面，兩人將就「共同關心的問題」交換意見。美國官員指出，兩人若會面，美方就大陸對俄羅斯的支持、不公平貿易以及台灣議題都會觸及。

大陸外交部發言人毛寧昨天下午表示，王毅將在寮國「應約」會見美國國務卿布林肯。但她並未透露具體會見時間與情況。

法新社昨天指出，布林肯將於廿七日（周六）上午抵達寮國永珍（萬象），此前布林肯十九日在美國科羅拉多州阿斯本安全論壇上透露將在寮國見到王毅。而美國國務院則已經公告布林肯將訪問寮國、越南、日本、菲律賓、新加坡和蒙古。

美國之音報導，美國國務院亞太助卿康達廿四日指出，如果兩人會面，最重要的作用就是通過開放管道負責任地管控彼此分歧、避免誤判，雙方面對的挑戰包括海洋領域、大陸對俄羅斯無端入侵烏克蘭的支持，以及其持續性的許多不公平貿易措施等。

布林肯 王毅

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