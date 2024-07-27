退「一帶一路」 義總理今首度訪陸

義大利總理梅洛尼今起對中國大陸展開為期五天的訪問，成為中共廿屆三中全會後，首位訪問大陸的西方大國領導人，這也是梅洛尼二○二二年出任總理後首度訪陸。義媒分析，梅洛尼此行旨在修復退出「一帶一路」造成的中義關係裂痕，這將是一次重新建立兩國經貿夥伴關係，並就當前國際和地緣政治展開對話的機會。

大陸外交部周四宣布，義大利總理梅洛尼將於七月廿七日至卅一日訪問大陸，期間將會見大陸國家主席習近平，並與國務總理李強會晤、會見人大委員長趙樂際，就雙邊關係和共同關心的問題交換意見。發言人毛寧表示，中方願以此訪為契機，同義方鞏固傳統友好，弘揚絲路精神，增進理解信任，深化務實合作和人文交流，推動中義、中歐關係行穩致遠。

大陸是義大利的主要貿易夥伴之一，義大利曾是唯一加入「一帶一路」倡議的G7國家，去年在美國、歐盟因擔心北京經濟影響力施壓下退出了該計畫。梅洛尼政府當時稱，該協議並未為義大利帶來任何好處，中義貿易嚴重向北京傾斜。義媒「蟻報」報導，梅洛尼此行將討論增加義大利對大陸市場出口機會，時尚、農產品和技術等行業或將從更緊密的貿易協定中獲益匪淺。

路透報導，中義將在北京舉辦商業論壇，包含義大利輪胎製造商倍耐力、能源集團ENI、國防工業集團Leonardo、葡萄酒生產商以及多家義大利奢侈時尚集團受邀出席。兩國還將簽署雙邊貿易和工業協議，可能涵蓋電動車、綠能、教育、食安、環保等領域。另，梅洛尼預計在北京停留約兩天，隨後前往上海與上海市委書記陳吉寧會面。

德國之聲引述分析指出，梅洛尼訪陸一方面希望北京能理解義大利作為北約成員國和歐盟成員國在俄烏戰爭以及台海和平問題上必須擁有的基本立場和應盡義務，另一方面也會在退出一帶一路之後爭取改善雙邊貿易環境，力爭吸引大陸投資和增進貿易，減少貿易赤字。

分析認為，敲定大陸車企能否投資義大利，收購當地汽車品牌，以便促成大陸電動車在義大利生產製造可能是雙方盼能達成的協議項目。另，義大利也希望能在葡萄酒和農產品出口大陸關稅等問題上與中方達成妥協。