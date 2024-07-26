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烏外長喊「堅持一中」？外交部：陸片面宣稱、嚴正譴責

中央社／ 台北26日電
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片

中國外交部王毅24日與烏克蘭外交部長庫列巴會談，中國外交部稱，庫列巴支持中國涉台立場，堅持「一個中國」。對此，外交部今天表示，對於中國意圖使國際社會誤認台灣是中國的一部分，予以嚴正譴責。

據中國外交部24日發布新聞稿，庫列巴（DmytroKuleba）表示，烏方支持中方在台灣問題上的立場，將繼續堅持一個中國；庫列巴也說，烏方高度讚賞中方促進和平、維護國際秩序所發揮的積極建設性作用。

另一方面，烏克蘭外交部會後發布新聞稿，並未提及相關內容。

對此，外交部回應中央社提問表示，中國外交部片面宣稱烏克蘭「支持中方在台灣問題上的立場，將繼續堅持一個中國」，對於中國昧於事實，一再操弄「一個中國」議題，意圖使國際社會誤認台灣是中國的一部分，予以嚴正譴責。

外交部重申，中華民國台灣是自由民主國家，與專制集權中國互不隸屬，這是國際公認的客觀事實，也是當前的台海現狀。對於中華人民共和國惡意矮化台灣主權地位，表達最嚴正的譴責與抗議。

外交部指出，台灣是位於對抗威權體制的前沿，是守護世界民主與自由體制的關鍵力量，將持續與理念相近夥伴合作抵禦中國的文攻武嚇，確保台海的和平穩定，促進全球的經濟安全與繁榮發展。

此外，中國外交部發出新聞稿後，庫列巴的X平台立刻湧進大批網友，要求他就對台立場「說清楚講明白」，自俄烏開戰以來，台灣一直力挺烏克蘭；更有網友直指，若中方所言為真，「庫列巴採取了可恥的立場」。

一中原則 外交部 烏克蘭 王毅

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