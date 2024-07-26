中日外長會晤 王毅：中日關係處於不進則退階段

中國外交部長王毅今天於寮國首都永珍（Vientiane）會晤日本外相上川陽子。王毅表示，目前中日關係處於「不進則退」關鍵階段，期盼日本奉行積極理性的對中政策。

王毅、上川陽子今天在永珍藉東南亞國家協會（ASEAN）外長會議場合會晤，中國外交部官網26日下午發布雙方會晤內容。

王毅表示，中日雙方在過去兩年共同紀念了邦交正常化50週年、中日和平友好條約締結45週年。中國國家主席習近平去年11月與日本首相岸田文雄在美國舊金山會晤，重新確認全面推進戰略互惠關係，在致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係上達成重要共識。

王毅指出，中國國務院總理李強今年5月與岸田文雄在韓國首爾中日韓領導人會議期間會晤，就進一步落實舊金山會晤成果達成一致，雙方應以這些共識為指引，推動中日關係克服困難、排除干擾、正道正行、行穩致遠。

王毅強調，目前中日關係處於「不進則退」關鍵階段。中國的對日政策始終保持穩定性、連續性，希望日本樹立客觀的、正確的對中認知，奉行積極理性的對中政策。中日雙方相向而行，維護雙邊關係政治基礎、加強互利合作、妥善管控分歧，真正地把戰略互惠關係落到實處（指付諸實踐、取得成果）。

據中國外交部發布內容，上川陽子表示，日中重新確認全面推進戰略互惠關係，雙方各層級往來增多，日本國民對此感到欣喜、寄予厚望，希望增進兩國年輕一代的友好感情。

上川陽子指出，日本致力於落實兩國領導人重要共識，構建契合建設性、穩定的日中關係，「日方堅持一個中國的立場沒有任何改變」。

上川陽子提到，日中合作領域廣泛，同時也有尚未解決的問題。日本半導體出口限制不針對任何特定國家，願與中國保持建設性溝通；對於全球和地區衝突挑戰，日本願與中國一起，促進地區穩定繁榮。

王毅另在福島核處理水排海問題上重申中國所持立場。王毅強調，應該建立長期國際監測機制，確保利益相關各方可以有效參與、獨立取樣。