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再度回應國台辦 羅文嘉：兩岸交流需百分百自由民主

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
海基會祕書長羅文嘉以「百分百自由民主」回應陸方對兩岸交流關鍵為「九二共識」的說法。（記者廖士鋒／攝影）
海基會祕書長羅文嘉以「百分百自由民主」回應陸方對兩岸交流關鍵為「九二共識」的說法。（記者廖士鋒／攝影）

海基會副董兼秘書長羅文嘉日前拋出「百分百善意」說之後，得到大陸國台辦的回應指出「百分百的善意更需要百分百的行動」，關鍵是九二共識，而羅文嘉26日則再度指出，「兩岸交流需要百分百的善意，需要百分百的行動，更需要百分百的自由民主」。

羅文嘉26日再度親自主持海基會背景說明會，他就國台辦發言人朱鳳蓮的說法主動回應指，「我要特別強調兩岸交流需要百分百的善意，需要百分百的行動，更需要百分百的自由民主」。他強調，自由民主已經是台灣人的日常生活，也是過去歷代台灣人犧牲奉獻努力的成果，更是亞洲國家國際社會的典範。

羅文嘉還指出，如果交流的前提跟條件會導致我們失去現在擁有自由民主生活，「那就不是交流」，如果交流預設了政治前提和條件，一定要對方先接受才能恢復交流，「那表示交流不是你的目的，接受該項政治條件才是目的」。他再度重申，「誠摯的希望對岸能夠讀到賴總統的善意」。

此前朱鳳蓮表示，「百分百的善意更需要百分百的行動」，關鍵是要堅持體現一個中國原則的「九二共識」，核心是「對兩岸同屬一個國家、一個民族的基本事實有共同的認知」。

對於媒體詢問，陸委會已任命許勝雄代理海基會董事長，前董事長鄭文燦曾提出的「混團登陸」等倡議是否有所改變，羅文嘉則強調，海基會的工作業務內容和方向都沒有改變，「我們更積極的往前走」。

此外，羅文嘉還主動提及大陸電商產品的質量問題，建議國人「儘量避免跟中國大陸的買家或是中國大陸的電商平台進行交易，或購買一些低價瑕疵或是仿冒產品」，他也針對「校園貸」問題提醒在大陸就讀的台生與家長，「經濟上一時碰到任何問題，絕對不要去網路上做任何的貸款」。

海基會 羅文嘉 電商

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