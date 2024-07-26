快訊

26年前神顏再現！不老玉女是她 驚人對比曝光

奧運羽球／啦啦隊十元拍片介紹選手 王齊麟突襲求婚「妳願意嗎？」

巴黎奧運驚魂：開幕式之前，法國鐵路網多處遭惡意攻擊

因凱米颱風而延期...金門快艇案協商 最快下週舉行

中央社／ 台北26日電

兩岸原商定於24日上午在金門金湖飯店，就金門快艇案善後事宜進行討論，但因凱米颱風而延期。海基會秘書長羅文嘉今表示，若情況順利，最快可望在下週舉行會談。

海峽交流基金會今天下午舉行背景說明會，由秘書長羅文嘉主持，並回應外界關注的0214金門快艇案相關後續處理事宜。

羅文嘉表示原訂24日舉行會談，台灣的相關人員已經抵達金門，然而中國大陸的相關人員則因凱米颱風影響造成小三通停止，無法抵達金門，使得會談無法如期舉行並延後。

他表示，雙方很快會再約時間，隨後說「如果順利的話，下週能夠正式會商」，「我們希望颱風過了就能盡快見面」。

針對會談的內容與層級，羅文嘉表示，目前都按照原來的規劃進行中，一旦有結果，會向外界說明；雙方協商的人員，台灣按照政府的組織分工，從陸委會、海基會到海巡單位分層負責。

羅文嘉表示，雖然因為颱風而使得會談必須延後，但是「非常高興能夠看到兩岸因為任何突發事件引起爭議，最後能夠和平的落幕」。他並感謝中央各部會以及金門縣政府、縣議會、金門紅十字會，還有全體台灣民眾的支持，「讓我們能夠順利處理這個事件」。

金門快艇案發生於今年2月14日，一艘中國大陸船隻越界闖入金門海域遭海巡人員追緝，拒檢後翻覆釀2死。

凱米颱風 羅文嘉 金門

延伸閱讀

凱米颱風強勁挾豐沛雨量 氣象署曝創下2個史上最多

凱米「颱風尾」發威 金門出現11級陣風傳零星災情

出席金廈泳渡 羅文嘉：兩岸距離這麼短、和平不該那麼遠

影／出席金廈泳渡 羅文嘉：兩岸應雙向交流別單向亂流

相關新聞

坦承紅十字會參與處理金門漁船案 海基會：最快下周談

兩岸遲遲無法落幕的2月14日金門漁船案，原訂24日在金門協商，不過因為凱米颱風攪局而延後，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉在...

大陸外交部證實 王毅將會見布林肯

大陸外交部發言人毛寧26日主持例行記者會，證實大陸外交部長王毅將在寮國應約會見美國國務卿布林肯（Antony Blink...

中日外長會晤 王毅：中日關係處於不進則退階段

中國外交部長王毅今天於寮國首都永珍（Vientiane）會晤日本外相上川陽子。王毅表示，目前中日關係處於「不進則退」關鍵...

再度回應國台辦 羅文嘉：兩岸交流需百分百自由民主

海基會副董兼秘書長羅文嘉日前拋出「百分百善意」說之後，得到大陸國台辦的回應指出「百分百的善意更需要百分百的行動」，關鍵是...

王毅會見上川陽子 ：當前中日關係處於不進則退關鍵階段

大陸外交部長王毅26日在寮國首都萬會見日本外相上川陽子。是自去年11月之後再次會談。王毅表示，當前中日關係處於不進則退的...

中俄空中聯合巡邏 北京：行動不針對第三方

中國官媒新華社報導，根據中俄兩軍年度合作計畫，25日雙方在白令海相關空域組織空中戰略巡邏，並稱行動不針對第三方

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。