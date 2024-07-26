因凱米颱風而延期...金門快艇案協商 最快下週舉行

兩岸原商定於24日上午在金門金湖飯店，就金門快艇案善後事宜進行討論，但因凱米颱風而延期。海基會秘書長羅文嘉今表示，若情況順利，最快可望在下週舉行會談。

海峽交流基金會今天下午舉行背景說明會，由秘書長羅文嘉主持，並回應外界關注的0214金門快艇案相關後續處理事宜。

羅文嘉表示原訂24日舉行會談，台灣的相關人員已經抵達金門，然而中國大陸的相關人員則因凱米颱風影響造成小三通停止，無法抵達金門，使得會談無法如期舉行並延後。

他表示，雙方很快會再約時間，隨後說「如果順利的話，下週能夠正式會商」，「我們希望颱風過了就能盡快見面」。

針對會談的內容與層級，羅文嘉表示，目前都按照原來的規劃進行中，一旦有結果，會向外界說明；雙方協商的人員，台灣按照政府的組織分工，從陸委會、海基會到海巡單位分層負責。

羅文嘉表示，雖然因為颱風而使得會談必須延後，但是「非常高興能夠看到兩岸因為任何突發事件引起爭議，最後能夠和平的落幕」。他並感謝中央各部會以及金門縣政府、縣議會、金門紅十字會，還有全體台灣民眾的支持，「讓我們能夠順利處理這個事件」。

金門快艇案發生於今年2月14日，一艘中國大陸船隻越界闖入金門海域遭海巡人員追緝，拒檢後翻覆釀2死。