中國外交斡旋頻繁 分析：目前只具象徵意義

美國之音今日報導，中國本週舉行了一系列高調外交會議，是為了在俄烏戰爭及以哈戰爭中，樹立全球和平締造者的形象。學者分析，這些進展雖然意義重大，但在很大程度上只是象徵性的。

7月24日，中國外交部長王毅在廣州與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）會晤，這是自俄羅斯入侵烏克蘭以來到訪中國的最高級別官員。7月23日，巴勒斯坦14個派系代表齊聚北京，簽署「北京宣言」。

據報導，學者分析認為，這些進展看似意義重大，但在很大程度上只是象徵性的。

在以哈戰爭的問題上，新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎說，「北京為使自己看起來像全球和平締造者而提出全球安全倡議，並且做出了外交努力，但國際社會需要看到實質性進展」。

以色列很快譴責了「北京宣言」，但莊嘉穎認為，儘管遭到以色列和美國的反對，中國與巴勒斯坦的往來可能會提升其在穆斯林世界的地位。他說，中國希望表現出支持巴勒斯坦的姿態，與中國促進沙烏地阿拉伯與伊朗和解的努力一致。

莊嘉穎認為，中國的這些努力與一些觀察家眼中的「美國破壞性行動」形成了「對比」，比如華盛頓對以色列的支持，以及美國在伊拉克、阿富汗和敘利亞的行動，「中國正努力表現自己對穆斯林和阿拉伯國家關心的事業多麼具有建設性和支持」。

而在俄烏戰爭的問題上，庫列巴在與王毅會晤時表示，烏克蘭的「公正和平」符合中國的戰略利益，北京作為「全球和平力量」的作用十分重要。

美國賓州巴克內爾大學（Bucknell University）國際關係教授朱志群（Zhiqun Zhu）分析，在川普可能贏得美國總統大選的情況下，烏克蘭與中國接觸「勢在必行」。

報導指出，中國本週一系列外交斡旋，是為成為全球事務的替代領導者所做的努力。英國智庫皇家聯合軍事研究所（Royal United Services Institute）副研究員英莎麗（Sari Arho Havren）表示，「中國認為，本週的外交努力有機會削弱美國的世界地位，而全球南方國家是中國的重要受眾」。

朱志群說，在美國專注於大選期間，中國有更多機會將自己展現為全球事務的替代領導者，「美國大選越混亂，美國越孤立，中國就越有機會填補空白，在國際事務中發揮領導作用」。

不過莊嘉穎認為，中國希望成為更重要的國際參與者，還需要一些具體步驟來跟進宣言性協議，「中國有志成為更重要的國際參與者，但這些雄心壯志尚未得到實際行動的配合」。