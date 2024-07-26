北京稱為俄烏和談創條件 派代表展開穿梭外交

中國外交部發言人毛寧今天表示，俄烏戰爭的和談前景還不明朗，並宣布中方將派中國政府歐亞事務特別代表李輝於7月28日起訪問巴西、南非和印尼，就烏克蘭危機展開第4輪穿梭外交，為重啟和談累積條件。

據環球網報導，在今天的中國外交部例行記者會上，被問及中方是否有計劃進行新一輪的穿梭外交時，毛寧做出上述回應。

毛寧指出，烏克蘭危機全面升級已經近2年半的時間，戰事仍在延續，和談前景還不明朗，衝突存在進一步升級、外溢的風險。

她表示，國際社會特別是「全球南方」國家普遍對此感到憂慮，推動局勢降溫的呼聲更加迫切。作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，中國始終堅定致力於推動危機政治解決。

中國外長王毅24日與到訪的烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）舉行會談後，俄烏戰爭局勢與中俄關係備受外界關注。王毅當時稱，近期烏俄雙方都不同程度發出願意談判的訊號，雖然條件和時機還不成熟，但中方支持一切有助於和平的努力。

25日，王毅在寮國出席出席東協外長會議期間，與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面。王毅表示，願與俄方維護各自核心利益，始終成為彼此發展振興的同路人、好夥伴。