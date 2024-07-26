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王毅會見上川陽子 ：當前中日關係處於不進則退關鍵階段

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
日本外相上川陽子。（美聯社）
日本外相上川陽子。（美聯社）

大陸外交部長王毅26日在寮國首都萬會見日本外相上川陽子。是自去年11月之後再次會談。王毅表示，當前中日關係處於不進則退的關鍵階段，中國的對日政策始終保持穩定性、連續性。希望日方樹立客觀正確對陸認知，奉行積極理性對華政策。上川陽子則表示，日中重新確認全面推進戰略互惠關係，雙方各層級往來增多，日本國民對此感到欣喜並寄予厚望，希望增進兩國年輕一代友好感情。

據大陸外交部網站發布消息，王毅於會見時表示，去年11月，大陸國家主席習近平主席與日本首相岸田文雄在舊金山舉行會晤，重新確認全面推進戰略互惠關係，就致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係達成重要共識，為兩國關係發展明確努力方向。今年5月，李強總理同岸田文雄首相在首爾中日韓領袖會議期間舉行會晤，就進一步落實舊金山會晤成果達成協議。雙方應以這些共識為指引，推動中日關係克服困難、排除干擾，正道正行、行穩致遠。

王毅表示，目前中日關係處於不進則退的關鍵階段。中國的對日政策始終保持穩定、連續性。希望日方建立客觀正確對華認知，奉行積極理性對華政策。雙方相向而行，維護雙邊關係政治基礎，加強互利合作，妥善管控分歧，真正把戰略互惠關係落實。

上川陽子表示，日方致力於落實兩國領導人重要共識，構建契合建設性、穩定的日中關係。日方堅持一個中國的立場沒有任何改變。日中合作領域廣泛，潛力巨大，同時也存在未決問題。日本半導體出口限制不針對任何特定國家，願同中方保持建設性溝通，妥善處理。面對全球和地區衝突挑戰，日方願同中方一道，促進地區穩定繁榮。

王毅還就福島核污染水排海問題重申中方立場，強調應確保利益攸關方有效參與、獨立取樣，建立長期國際監測機制。

據共同社26日早上報導，上川陽子將傳達日本政府在東京電力福島第一核電站處理水排放入海上的立場，要求中方取消暫停進口日本水產品的措施。日中外長互訪預計也將成為議題。上川計劃要求中方盡快釋放被拘日本人，還將提出撤除中方設在釣魚台附近日本專屬經濟區（EEZ）的浮標。

上川陽子 日本 王毅

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