阮富仲離世 4省級黨委書記赴越南總領事館弔唁

越共總書記阮富仲19日逝世，除了中共總書記習近平在20日赴越南駐北京大使館弔唁外，25日4位省級黨委書記均到訪當地的越南總領事館，弔唁阮富仲的離世。

據北京青年報微信公眾號「政知見」報導，25日上海市委書記陳吉寧、廣東省委書記黃坤明、廣西壯族自治區黨委書記劉寧、雲南省委書記王寧分別到越南駐上海、廣州、南寧、昆明總領事館，弔唁阮富仲逝世。

據報導，陳吉寧到阮富仲遺像前駐足默哀，向遺像三鞠躬，代表市委、市政府，「對越南人民的傑出領袖、中國人民的偉大朋友、越共中央總書記阮富仲逝世表示沉痛哀悼」。越南駐滬總領事阮世松對上海市委領導前來弔唁表示感謝。

黃坤明則在阮富仲遺像前駐足默哀，向遺像三鞠躬，在弔唁簿上留言並簽名。

弔唁中，黃坤明代表省委、省政府，向「越南共產黨和越南人民的偉大領導者、中國共產黨和中國人民的親密同志和真誠朋友阮富仲同志的逝世致以深切哀悼和誠摯慰問」。越南駐穗總領事阮越勇對此表示感謝。

劉寧與王寧也分別到越南駐南寧總領事館、越南駐昆明總領事館，在阮富仲遺像前駐足默哀，向遺像三鞠躬，在弔唁簿上留言並簽名。兩人都表示了沉痛哀悼。

阮富仲在19日離世。中共以罕見、高規格的方式進行哀悼，凸顯中越關係的特殊性。除了中共中央在第一時間向越共中央發來唁電，習近平還親赴越南駐北京大使館弔唁；25日中共中央政治局常委王滬寧，作為習近平的特別代表，率團赴越南弔唁阮富仲逝世。

王滬寧形容，阮富仲是「中國人民的偉大朋友」。