快訊

國家要你「自願彈性延遲退休」？中國「65歲退休」說法的社會焦慮感

果粉不用怕！iPhone 16可進台灣開賣了 NCC今宣布修改作業要點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

便利境外人員在陸住宿 陸禁地方及平台限制接待外國人

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸商務部等7部門25日聯合印發《關於服務高水平對外開放 便利境外人員住宿若干措施的通知》。（圖／取自中國網）
大陸商務部等7部門25日聯合印發《關於服務高水平對外開放 便利境外人員住宿若干措施的通知》。（圖／取自中國網）

隨著大陸對多國遊客實施免簽政策，入境人潮大幅提升。大陸商務部等7部門25日聯合印發《關於服務高水平對外開放 便利境外人員住宿若干措施的通知》，要求地方相關部門、網絡平台不應以「資質要求」等作為門檻，限制旅宿業者接待外國人等境外人員住宿；業者也不能違規發布不接待境外人員的訊息。

《通知》圍繞依法合規經營、提升接待能力、加強行業自律、發揮平台作用、改善登記管理、暢通服務莞島、提升支付便利度、營造友好氛圍等八個方面，推動進一步便利境外人員在國內住宿。

通知要求，地方相關部門、網絡平台不應以資質要求等為門檻限制住宿業經營者接待境外人員住宿，網絡運營平台、住宿業經營者不應違規對外發布不接待境外人員住宿的有關訊息﹔支持住宿業經營者開展培訓提升服務能力，強化行業自律。進一步改善住宿業經營者對境外人員住宿登記的管理服務工作，簡化資料採集項目；完善境外人員溝通服務渠道，持續推動提升住宿領域支付便利度，營造良好涉外服務環境。

日前有英國、巴基斯坦等國的遊客在中國大陸政府的網站留言反映，遇到飯店以「不具備涉外資格」、「不知道如何將信息錄入系統」為由拒絕其入住，該現象在小城市或入住快捷飯店時更是如此。

界面新聞的報導指出，「涉外酒店」的規定最早源於1988年9月頒布的《中華人民共和國評定旅遊（涉外）飯店星級的規定》，所有新建飯店必須得到飯店星級評定機構給予的預備星級和旅遊（涉外）營業許可證，方能進行旅遊（涉外）營業。2003後北京、天津和河南陸續取消旅館業涉外住宿的審批限制。

雖然目前飯店要接待外賓沒有星級和規模等方面的限制，但還是需要向當地公安機關申請相關資質、報送登記資料。《中華人民共和國出境入境管理法》第三十九條規定，「外國人在中國境內旅館住宿的，旅館應當按照旅館業治安管理的有關規定為其辦理住宿登記，並向所在地公安機關報送外國人住宿登記信息。」

有些飯店因成本考量或不常接待外籍客人，不願意主動申請涉外經營資質。這一現象在經濟型酒店、中小城市裡表現較為明顯。部分飯店之所以不申請涉外資質、拒絕接待外國人入住，主因則是覺得操作登記麻煩、繁瑣，害怕承擔風險。

住宿 外國人 飯店

延伸閱讀

凱米颱風+庫頁島火山影響 桃機午後湧出入境航班恐延誤

強颱凱米襲來！桃機加強整備取消227航班 包含入境127班、出境100班

俄國禁多名日企領袖入境 包含豐田汽車會長

提升雲林旅宿品質 縣府媒合設計師補助50%改造旅宿環境

相關新聞

中俄空中聯合巡邏 北京：行動不針對第三方

中國官媒新華社報導，根據中俄兩軍年度合作計畫，25日雙方在白令海相關空域組織空中戰略巡邏，並稱行動不針對第三方

便利境外人員在陸住宿 陸禁地方及平台限制接待外國人

隨著大陸對多國遊客實施免簽政策，入境人潮大幅提升。大陸商務部等7部門25日聯合印發《關於服務高水平對外開放 便利境外人員...

解放軍南海電子戰打爆美軍？ 中國防部：沒聽說過

近期一則網路消息流傳廣泛，指共軍與美軍在南海爆發12個小時的電子戰，最後由共軍獲勝，不過對此消息中國國防部25日下午回應...

港媒：烏外長籲香港防止被俄國用作規避制裁之用

據報導，香港行政長官李家超昨天會晤了訪港的烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba），後者呼籲港府採取措施，防止俄羅...

謝鋒：無意干涉美內政 期待美以相同態度回應台灣問題

俄通社26日報導，中國駐美國大使謝鋒表示，中國無意介入美國總統選舉，並期待美方在包括台灣問題上採取相同態度作為回應。

中俄外交部長會見 推動現有東亞機制深化合作共識

據大陸外交部網站，大陸外交部長王毅25日在寮國首都萬象會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫。王毅表示，面對變亂交織的國際形勢和外部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。