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中俄空中聯合巡邏 北京：行動不針對第三方

中央社／ 台北26日電
美國與加拿大戰機在距離阿拉斯加200哩的國際空域攔截4架中俄轟炸機。圖為俄羅斯TU-95轟炸機。美聯社
美國與加拿大戰機在距離阿拉斯加200哩的國際空域攔截4架中俄轟炸機。圖為俄羅斯TU-95轟炸機。美聯社

中國官媒新華社報導，根據中俄兩軍年度合作計畫，25日雙方在白令海相關空域組織空中戰略巡邏，並稱行動不針對第三方。

據法新社等外電報導，俄羅斯與中國軍機25日在俄國遠東和白令海（Bering Sea）上空進行聯合巡邏，地點靠近美國阿拉斯加州，美方表示，這是俄、中兩國第一次有這種行動。

據新華社昨日報導，這次是自2019年以來，中俄兩軍組織的第8次空中戰略巡邏，進一步檢驗提升兩國空軍協作水平，深化兩國戰略互信和務實合作。

報導指出，行動不針對第三方，符合相關國際法和國際實踐，與當前國際和地區局勢無關。

中國外長王毅24日與到訪的烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）舉行會談後，俄烏戰爭局勢與中俄關係備受外界關注。

俄烏戰爭 俄羅斯 新華社

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