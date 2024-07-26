謝鋒：無意干涉美內政 期待美以相同態度回應台灣問題

俄通社26日報導，中國駐美國大使謝鋒表示，中國無意介入美國總統選舉，並期待美方在包括台灣問題上採取相同態度作為回應。

謝鋒在大使館慶祝中國人民解放軍建軍97週年招待會上表示，中國希望成為美國的朋友和夥伴，中國不是在和美國耍把戲，也無意干涉美國內政，包括即將舉行的總統選舉。他強調稱，北京期待華盛頓也採取相同的態度，包括在「台灣問題」上。

謝鋒也表示，持續的烏克蘭危機不應成為中美關係中的問題，兩個大國間的衝突將導致無法想像的後果。烏克蘭衝突不是也不應成為中美關係的障礙，早日停火符合有關各方的利益。

謝鋒22日以視訊在「中國新時代深化改革的世界機遇」全球對話會美國專場上發表主旨演講時也表示，過去幾年中美關係波折歷程表明，對話比對抗好、合作比脫鉤好、穩定比折騰好。中美關係正處於止跌企穩的關鍵階段，進展來之不易，挑戰不容低估。為兩國民眾福祉和世界前途命運計，中美應當彼此成就、攜手共進，按照相互尊重、和平共處、合作共贏原則，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。