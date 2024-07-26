港媒：烏外長籲香港防止被俄國用作規避制裁之用

據報導，香港行政長官李家超昨天會晤了訪港的烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba），後者呼籲港府採取措施，防止俄羅斯及其企業利用香港，以規避因入侵烏克蘭而遭受的制裁。

根據官方香港電台今天凌晨發出的報導，港府發言人回覆媒體查詢時說，李家超在會面期間，向庫列巴介紹了香港目前的經濟狀況、商貿機遇和市場潛力，又指出法治精神在港備受尊重，港府依法採取一切措施，確保在港人士的安全。

他表示，香港採取的任何行動都是嚴格遵守法律。

據報導，烏克蘭外交部在其發表的聲明中表示，庫列巴呼籲港府採取措施，防止俄羅斯和俄羅斯企業利用香港，以規避因入侵烏克蘭而遭受的制裁措施。

報導表示，庫列巴24日在廣州與中國外長王毅進行了3個多小時的會談，重點討論如何結束俄羅斯在烏克蘭的全面戰爭。

此外，美國紐約時報近日報導，有人利用香港的空殼公司進行非法貿易，把西方技術以運送到俄羅斯；這些空殼為俄羅斯投術公司購買了數百萬美元的晶片和感應器，而這些產品都是被美國禁止出售的。