快訊

買咖啡、茶飲中千萬！全家5～6月統一發票大獎出爐 中獎店家一次看

情勒式食農政策 拉小學生「班班喝鮮奶」扮救世主？

巴黎奧運史上第一次遊河開幕 戴資穎、孫振掌旗率中華隊21選手登場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

港媒：烏外長籲香港防止被俄國用作規避制裁之用

中央社／ 香港26日電
香港特別行政區行政長官李家超。中新社
香港特別行政區行政長官李家超。中新社

據報導，香港行政長官李家超昨天會晤了訪港的烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba），後者呼籲港府採取措施，防止俄羅斯及其企業利用香港，以規避因入侵烏克蘭而遭受的制裁。

根據官方香港電台今天凌晨發出的報導，港府發言人回覆媒體查詢時說，李家超在會面期間，向庫列巴介紹了香港目前的經濟狀況、商貿機遇和市場潛力，又指出法治精神在港備受尊重，港府依法採取一切措施，確保在港人士的安全。

他表示，香港採取的任何行動都是嚴格遵守法律。

據報導，烏克蘭外交部在其發表的聲明中表示，庫列巴呼籲港府採取措施，防止俄羅斯和俄羅斯企業利用香港，以規避因入侵烏克蘭而遭受的制裁措施。

報導表示，庫列巴24日在廣州與中國外長王毅進行了3個多小時的會談，重點討論如何結束俄羅斯在烏克蘭的全面戰爭。

此外，美國紐約時報近日報導，有人利用香港的空殼公司進行非法貿易，把西方技術以運送到俄羅斯；這些空殼為俄羅斯投術公司購買了數百萬美元的晶片和感應器，而這些產品都是被美國禁止出售的。

俄羅斯 烏克蘭 香港

延伸閱讀

香港好物節商品 進軍陸電商市場

黎智英、蘋果日報 香港高等法院裁定3罪成立

與王毅會談逾3小時 烏外長訪陸後稱堅守「2原則」才願意與俄談判

李家超勸港青別為輪公屋浪費夢想 自身潛能為公屋100倍

相關新聞

謝鋒：無意干涉美內政 期待美以相同態度回應台灣問題

俄通社26日報導，中國駐美國大使謝鋒表示，中國無意介入美國總統選舉，並期待美方在包括台灣問題上採取相同態度作為回應。

中俄外交部長會見 推動現有東亞機制深化合作共識

據大陸外交部網站，大陸外交部長王毅25日在寮國首都萬象會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫。王毅表示，面對變亂交織的國際形勢和外部...

王毅會蘇傑生 中印同意共同致力於維護邊境地區和平安寧

據大陸外交部網站，大陸外交部長王毅當地時間2024年7月25日，在寮國首都萬象會見印度外交部長蘇傑生。王毅表示，中印兩國...

港媒：烏外長籲香港防止被俄國用作規避制裁之用

據報導，香港行政長官李家超昨天會晤了訪港的烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba），後者呼籲港府採取措施，防止俄羅...

未談俄烏情勢？ 王毅見拉夫羅夫就「重大議題」交換意見

據新華社，當地時間7月25日，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅在尞國首都萬象會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫。王毅表示，中...

韓正巴黎探視大陸奧運代表團 勉參賽者展現中國良好形象

據新華社，當地時間7月25日上午，受邀出席巴黎奧運開幕式的習近平主席特別代表、大陸國家副主席韓正專程赴奧運村探望中國體育...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。