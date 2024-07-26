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中俄外交部長會見 推動現有東亞機制深化合作共識

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部長王毅25日在寮國首都萬象會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（圖／取自大陸外交部官網）
大陸外交部長王毅25日在寮國首都萬象會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（圖／取自大陸外交部官網）

據大陸外交部網站，大陸外交部長王毅25日在寮國首都萬象會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫。王毅表示，面對變亂交織的國際形勢和外部干擾阻力，中方願同俄方一道，秉持永久睦鄰友好的初心，堅定相互支持，維護各自核心利益。

王毅表示，中俄同為亞太重要國家和東盟對話夥伴國，可就東亞合作保持溝通協調。中方願同俄方共同維護好以東盟為中心、開放包容的區域合作架構，推動現有東亞機制深化合作共識，促進地區和平穩定繁榮。

拉夫羅夫祝賀中共二十屆三中全會勝利閉幕，他表示，這一舉世矚目的盛會不僅對中國自身發展、也對全球經濟復蘇意義重大。在兩國元首戰略引領下，俄中保持密切溝通，強化戰略協作，共同維護公平公正的國際秩序，踐行真正的多邊主義。

拉夫羅夫表示，俄方願同中方一道，按照兩國元首指明的方向，推進各領域合作。俄方將同中方共同支持東盟中心地位，防止域外勢力破壞干涉。雙方並將加強在上海合作組織、金磚國家等多邊機制內的合作。

雙方並討論紀念2025年世界反法西斯戰爭勝利80週年暨中國人民抗日戰爭勝利80週年事宜，認為應共同維護二戰勝利成果，捍衛正確二戰史觀。拉夫羅夫並祝賀中方成功推動巴勒斯坦各派別簽署《北京宣言》，表示俄方將共同致力於恢復中東和平。

外交部 抗日戰爭 王毅

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