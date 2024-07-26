未談俄烏情勢？ 王毅見拉夫羅夫就「重大議題」交換意見

據新華社，當地時間7月25日，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅在尞國首都萬象會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫。王毅表示，中方願與俄方堅定相互支持；拉夫羅夫則表示，俄中保持密切溝通，強化戰略協作，為建構多極世界注入了正能量。

由於前一天王毅才在廣州與受邀訪陸的烏克蘭外長庫列巴進行過三個小時的會談，次日即借出席東協+1、東協+3外長會議，與拉夫羅夫見面，雙方是否就啟動結束俄烏戰爭的政治談判進行溝通，備受矚目，但新華社報導中對此隻字未提，完全沒有觸及俄烏議題。

不過，報導稱，雙方就事關和平與安全的重大議題交換意見，這一「重大議題」的表述有可能隱含了雙方確實談了俄烏情勢。

報導稱，雙方也討論了紀念明年世界反法西斯戰爭勝利80週年暨中國人民抗日戰爭勝利80週年事宜。認為應共同維護二戰勝利成果，捍衛正確二戰史觀。拉夫羅夫祝賀中方成功推動巴勒斯坦各派別簽署《北京宣言》，表示俄方將共同致力於恢復中東和平。

報導稱，王毅說，中俄關係成熟、穩定、堅韌、自主，政治互信堅實穩固，戰略協作不斷深化，互利合作前景廣闊，民間往來充滿活力，國際協作富有成效。面對變亂交織的國際情勢和外部幹擾阻力，中方願同俄方一道，秉持永久睦鄰友好的初心，堅定相互支持，維護各自核心利益，始終成為彼此發展振興的同路人、好夥伴。

王毅表示，中俄同為亞太重要國家和東協對話夥伴國，可就東亞合作維持溝通協調。中方願同俄方共同維護好以東協為中心、開放包容的區域合作架構，推動現有東亞機制深化合作共識，促進區域和平穩定繁榮。

拉夫羅夫祝賀中共二十屆三中全會勝利閉幕，表示這一舉世矚目的盛會不僅對中國自身發展、也對全球經濟復甦意義重大。在兩國元首戰略引領下，俄中保持密切溝通，強化戰略協作，共同維護公平公正的國際秩序，實踐真正的多邊主義，為建構多極世界注入了正能量。俄方願同中方一道，依照兩國元首所指明的方向，推動各領域合作。俄方將同中方共同支持東協中心地位，防止域外勢力破壞干涉。