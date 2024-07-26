王毅會蘇傑生 中印同意共同致力於維護邊境地區和平安寧

據大陸外交部網站，大陸外交部長王毅當地時間2024年7月25日，在寮國首都萬象會見印度外交部長蘇傑生。王毅表示，中印兩國要以對歷史、對人民、對世界負責的擔當，以超越矛盾、分歧、摩擦的理智，推動中印關係實現改善和穩定永續發展。蘇傑生則表示，印方願以歷史眼光、戰略思維和開放態度，尋找分歧解決辦法，推動雙邊關係回到積極、建設性軌道。

最近網路流傳出一段中、印士兵7月14日在中印邊境發生衝突的抖音影片，而衝突起因據說是解放軍不滿印度「越境擴建」。影片中，穿紅色救生衣的解放軍與印度士兵扭打在一起，場面一團混亂。中印關係再生波使得王毅與蘇傑生的會面也備受關注。

大陸外交部的訊息稱，雙方同意共同致力於維護邊境地區和平安寧，推動邊境事務諮詢取得新進展。訊息並稱，雙方表示將加強在東亞合作平台和上海合作組織、二十國集團、金磚國家等框架下的溝通，共同實踐多邊主義，維護發展中國家正當權益。

王毅說，面對當前複雜的國際情勢和嚴峻的全球性挑戰，中印作為毗鄰而居的兩大發展中國家和兩大新興經濟體，應加強對話溝通，增進理解互信，妥處矛盾分歧，發展互利合作。雙方要以對歷史、對人民、對世界負責的擔當，以超越矛盾、分歧、摩擦的理智，推動中印關係實現改善和穩定永續發展。

王毅表示，中印關係具有超越雙邊範疇的重要影響。改善雙邊關係應反映中印兩個新興發展中國家的戰略格局，處理雙方分歧應體現中印兩大文明古國的政治智慧，應對全球性挑戰應體現「全球南方」國家的團結合作。希望雙方相向而行，積極探索兩個相鄰大國正確相處之道，引導各界建立對彼此的正面認知。王毅強調，中印關係重回正軌符合雙方利益，也是「全球南方」國家的共同期待。