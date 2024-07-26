韓正巴黎探視大陸奧運代表團 勉參賽者展現中國良好形象

據新華社，當地時間7月25日上午，受邀出席巴黎奧運開幕式的習近平主席特別代表、大陸國家副主席韓正專程赴奧運村探望中國體育代表團，會見運動員、教練和工作人員代表，詢問代表團備賽和生活狀況，並與他們合影。韓正勉大陸參賽運動員展現新時代中國的良好形象，當好文明交流的使者。

巴黎奧運將於當地時間7月26日正揭幕，韓正是中國大陸出席開幕式的最高官方代表；他刻意選在開賽前夕到選手村看望大陸的奧運代表團。中國巴黎奧運體育代表團總人數為716人，其中運動員405人，參加30個大項、42個分項、236個小項的比賽，是中國代表團境外參賽小項最多的一屆奧運會。

韓正說，受習近平總書記委託，他在巴黎奧運開幕前夕到奧運村看大家。習近平總書記和黨中央高度重視體育工作，對中國體育代表團全體運動員、教練和工作人員十分關心。他謹轉達習近平總書記和黨中央對大家的親切慰問和祝福！

韓正表示，很高興看到中國體育代表團全體人員精神飽滿、士氣高昂、狀態良好，對大家迎戰巴黎奧運充滿信心。奧運是最高規格的國際運動盛會，全球矚目，億萬國人關注。希望大家紮實備賽、頑強拼搏，全力以赴、為國爭光，圓滿完成參賽任務。

他表示，奧運也是展現中國體育健兒良好精神風貌的重要舞台。希望大家嚴格遵規守紀，以奮勇爭先的意志、自我超越的勇氣、敢打必勝的作風，積極傳遞體育的正能量，加深與各國運動員的相互了解和友誼，展現新時代中國的良好形象，當好文明交流的使者。

報導稱，運動員、教練、工作人員紛紛表示，感謝習近平總書記和黨中央的親切關懷，感謝韓正副主席前來看望，大家倍感溫暖、倍感振奮，將胸懷偉大祖國，不忘光榮使命，不負人民期待，為巴黎奧運精彩成功貢獻中國體育的力量與風采。

報導稱，當天下午，韓正也參觀了位於羅斯柴爾德公館的「中國之家」。