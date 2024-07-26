陸船翻覆協商延期 陸委會：如商定將說明

兩岸原定於廿四日在金門協商處理二月十四日金門漁船案，不過因為凱米颱風攪局而延後，對於是否有確定新日期，陸委會昨天指出，如經商定將對外說明。

陸委會先前在廿三日宣布，兩岸雙方商定於廿四日上午在金門金湖飯店，就「○二一四金門事件」善後事宜進一步討論。「我們期待能盡速完成善後等相關工作」。不過凱米颱風來襲，隨後陸委會廿四日指出，因兩岸小三通航線停航，陸方家屬及代表團無法抵金。「具體延後日期，雙方另行議定」。

而大陸國台辦發言人朱鳳蓮廿四日則表示，「目前正就此進行溝通，希望能妥善協商解決相關問題」。她隨後也補充道，受到颱風影響，廿四日大陸小三通廈金碼頭航線全天停止。「我們希望就此保持溝通」。

就目前最新進度，陸委會昨向本報表示，「雙方須考量颱風等各項因素，如經商定，將對外說明」。據了解，陸委會副主委梁文傑原已抵達金門，不過協商延後，目前人已經返台。

兩岸政府皆尚未向外界公布雙方就此事溝通的「管道」。海基會副董事長兼秘書長羅文嘉於廿日下午赴金門出席「海基會進駐金門行政協調中心」揭牌儀式後，透露「紅十字會、金門縣政府及縣議會都出很多力，希望盡快解決此事」。

今年二月十四日的金門漁船案對兩岸關係影響重大，大陸海警開始在金廈海域常態化執法巡查，大陸曾派泉州晉江紅十字會前往金門與我方談判，不過談判在三月初破局，直到新政府上任後才恢復溝通。大陸國台辦曾公開要求「盡快公布事實真相，嚴懲相關責任人，向遇難者家屬道歉，滿足遇難者家屬合理訴求」。