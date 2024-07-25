中共政治局常委會議：氣候差降雨多 防汛形勢嚴峻

中共中央政治局常務委員會今天召開會議提到，今年中國「氣候年景偏差，強降雨過程多歷時長」，使一些地方反覆遭到強降雨衝擊，當前防汛形勢更加嚴峻複雜。各級黨委和政府要確實擔負起「保一方平安的政治責任」。

據新華社報導，中共政治局常委會議今天研究部署防汛抗洪救災工作，依例由總書記習近平主持並發表講話。

會議稱，今年中國「氣候年景偏差，強降雨過程多、歷時長」，江河洪水「發生早、發展快」，一些地方反覆遭受強降雨衝擊，防汛抗洪形勢嚴峻複雜。但在「以習近平同志為核心的黨中央堅強領導」下，各方共同構築起了「守護家園的堅固防線」，「防汛抗洪救災取得重要階段性成果」。

會議並稱，當前中國正值「七下八上」（7月下半月至8月上半月）防汛關鍵期，長江等流域防洪峰、防決堤、排內澇壓力不減，黃河、淮河、海河、松遼流域有可能發生較重汛情，加上颱風進入活躍期，防汛形勢更加嚴峻複雜。

這項會議要求，各有關地區、部門和單位要始終「繃緊防汛抗洪這根弦，牢牢把握工作主動權，堅決打贏防汛抗洪救災這場硬仗」。

會議指出，要始終把「保障人民生命安全」放在第一位，進一步完善監測手段，提高預警精準度，強化預警和應急響應聯動，提高響應速度，突出防禦重點，盯緊基層末梢，提前果斷轉移危險區民眾，最大限度減少人員傷亡。

會議要求，確保重要堤防水庫和基礎設施安全，落實防汛巡查防守制度，突出薄弱堤段、險工險段、病險水庫的重點防守，加大查險排險力度，「堅決避免大江大河堤防決口、大型和重點中型水庫垮壩」。

會議還要求，科學調度防洪工程，細化蓄滯洪區運用準備。要針對南水北調、西氣東輸、公路鐵路等重要基礎設施，以及城市地下空間、橋涵隧道等重點部位，進一步清查風險隱患，落實應急措施，保障安全運行。

會議強調，要全力展開搶險救援救災，加強統籌部署和超前預置。解放軍、武警部隊、消防、央企等各方力量要時刻保持應急狀態、聽從統一調度，確保「快速出動、高效救援」。要及時下撥救災資金、調運救災物資，加快保險理賠，妥善安置受災民眾，做好民眾就醫、學生開學等需求保障。

會議並強調，要抓緊搶修水利、電力、交通、通訊等受損基礎設施，組織帶領受災民眾恢復生產、重建家園。要紮實做好農業防災減災工作，最大程度減少農業損失，保障國家糧食安全。

同時，要關心幫助受災困難民眾，防止因災「致貧返貧」。要加強應急保障能力建設，提高城市防洪排澇能力，補齊病險水庫、中小河流堤防、蓄滯洪區等防洪工程和農田排澇短板（缺陷），用好自然災害綜合風險普查成果，強化基層應急基礎和力量，不斷提高全社會綜合減災能力。

會議要求，各級黨委和政府要認真貫徹落實黨中央決策部署，確實擔負起「促一方發展、保一方平安的政治責任」。國家防總要強化統籌協調，各級領導幹部要「靠前指揮」，各有關方面要密切配合，凝聚合力。

此外，基層黨組織和廣大黨員幹部要充分發揮「戰鬥堡壘」和「先鋒模範」作用，在防汛抗洪救災一線「奮勇爭先、挺膺擔當，全力保障人民群眾生命財產安全」。