從烏克蘭外長訪中到北京宣言簽署 中國外交接連出招

中國外交工作近來接連出招，包括邀請烏克蘭外長訪中、力邀巴勒斯坦14個派系簽署「北京宣言」、與菲律賓就仁愛暗沙運補達成臨時協議，被視為三大外交作為，是中國力圖突破西方封鎖緩解壓力，並另闢蹊徑的做法。

另有分析認為，中國選在近期密集在外交上連出上述3招，可能與中國外交系統藉此作為中共20屆三中全會的「獻禮」有關。

2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭後，中國的許多外交表現及實際作為，包括中國國家主席習近平的表態，屢遭西方國家質疑是在暗助俄羅斯，使中國的國際處境日趨孤立。今年以來，美歐更齊聲指控中國暗助俄羅斯重建軍火工業，加上拒不出席烏克蘭和平峰會，使中國感受到的壓力越來越大。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）23至26日應中國外長王毅邀請訪中，並舉行長達3個多小時、超出雙方規劃的會談，成為俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭訪問中國的最高級別官員，在各界略顯意外下引發高度關注。

綜合各界看法，較多分析人士認為，即使邀請烏克蘭外長前往訪問並舉行會談，中國並不會改變對俄烏戰爭的基本立場，畢竟中國關注的是俄羅斯的利益，這一邀請只是中國試圖在俄烏戰爭中，扮演「大國調停人」角色的做法。

「北京宣言」的簽訂則讓中國受到更多關注，但引發的分歧也最大。為對抗美歐的圍堵，中國近年來將中東視為突破圍堵的重點區域。2023年3月，中國斡旋中東兩大宿敵伊朗和沙烏地阿拉伯握手和解，就被視為提高中國在中東聲望及「打臉美國」之舉。

中國日前力邀巴勒斯坦最大派系法塔組織（Fatah）及掌控加薩的哈瑪斯（Hamas）等14個派系齊聚北京，並簽署「北京宣言」，力圖促成巴勒斯坦各派系「大和解、大團結」，再次展現中國試圖和美國在中東互別苗頭的形象。

然而，由於哈瑪斯去年10月對以色列發動攻擊，引發以哈戰爭後，以色列與哈瑪斯即處於敵對狀態至今。如今戰爭尚在進行，中國卻將哈瑪斯列入「北京宣言」簽署方，已引發以色列強烈不滿及美國的質疑。

至於中菲針對仁愛暗沙駐守菲軍運補達成臨時協議，也令外界關注。中國先前在圍堵菲律賓向仁愛暗沙駐軍運補，充分表露強勢作風，但菲律賓也不甘示弱，並未放棄挑戰中國的強勢。因此，外界對兩國能對此達成臨時協議，除感到意外，也質疑中國是否真能遵守協議。

但中菲雙方對這項臨時協議的說法，仍有歧異，其中包括中方提到的「登船檢查」一項，菲方並不接受，並強調菲方並沒有就任何損害本國立場的事項達成協議。菲律賓官員並表示，雙方達成的「協議」其實是「共同諒解」。

星島日報報導指出，中共20屆三中全會通過的文件中提到，對外工作必須「堅定奉行獨立自主的和平外交政策」，「推動構建人類命運共同體」，「落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議」，「參與引領全球治理體系改革和建設」。因此，上述三件事可謂展現中國外交的「有所作為」，或可視為對三中全會的「獻禮」。