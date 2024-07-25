近年中共最高層級弔唁團 王滬寧率團抵越南弔唁阮富仲

越共總書記阮富仲日前猝逝，中共派出政治局常委兼全國政協主席王滬寧親赴越南弔唁，目前王滬寧已經抵達越南並前往弔唁阮富仲，這也是罕見有中共政治局常委特別出國出席外國領導人葬禮。

越通社越文版、越南多媒體通訊總公司25日傍晚刊出王滬寧率中共代表團祭拜阮富仲的多張照片。

阮富仲是越共近年罕有的逝於任上的總書記，7月25日上午，越共中央委員會、越南國會、國家主席、政府、越南祖國陣線中央委員會和阮富仲家屬，在河內市陳聖宗街五號國家殯儀館為阮富仲舉行國葬，相關活動進行到26日。

此前中共中聯部發言人胡兆明7月24日宣布，王滬寧將作為「習近平總書記特別代表」於25日至26日率中共代表團赴越南首都河內參加阮富仲逝世的弔唁活動。這是近年罕見派出如此高層領導人擔任特別代表赴外國弔唁，習近平本人甫於20日下午到越南駐北京大使館弔唁，隨同者還有中共政治局常委兼中辦主任蔡奇、中共政治局委員兼外長王毅。

從形式上來看，中共對於阮富仲逝世的哀悼，規格上遠高於近年在任內逝世的英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）、伊朗總統萊希（Elizabeth II）、科威特埃米爾納瓦夫（Sheikh Nawaf al-Ahmad Al-Sabah）等國家元首，當時北京都派出「副國級」官員前往弔唁，最高階的是時任大陸國家副主席王岐山。

單就越南來說，此前也有「四駕馬車」之一的高級領導人在任內逝世，如2018年9月越南國家主席陳大光逝世，當時中共是由政治局常委兼中紀委書記趙樂際，在月底對越南進行正式友好訪問時，前往河內弔唁陳大光，但並非專程前往。

至於前任越共總書記的逝世，最近兩位杜梅（2018年）、黎可漂（2020年），都是由時任中共政治局委兼外事辦主任楊潔篪前往越南駐北京大使館弔唁。

在中共外交體系，對於涉外活動，除了最高領導人親自出訪外，還有諸多是以「特使」方式進行。例如，根據官媒「環球人物」雜誌先前報導，這些特使包含「國家主席特別代表」、「國家主席特使」、「中國政府代表」、「中國政府特使」、「總書記特使」、「總書記特別代表」等。

這次王滬寧前往越南弔唁阮富仲，使用的頭銜就是「總書記特別代表」。由王滬寧前往致祭，也凸顯習近平與阮富仲兩人達成「第三輪互訪」後，雙邊關係的特殊性。至於王滬寧是否與外國弔唁團，包含美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在弔唁活動時有所互動，尚待觀察。

從歷史上來看，中共領導人（常委以上）赴外國弔唁領導人，主要是針對社會主義國家現任領導人的逝世，但也並不是所有現任共產國家領導人，都會由常委級別領導人出國弔唁，主要還是取決於當時情況，例如北韓勞動黨總書記金正日2011年逝世後，因北韓不接受外國弔唁團，中共由駐北韓大使劉洪才出席錦繡山紀念宮的弔唁儀式。

而習近平上任後，前往外國駐北京使館弔唁已故外國領導人也相當罕見。他首次這麼做是在2016年11月底前往古巴駐北京大使館，弔唁古巴已故前領導人卡斯楚（Fidel Castro）。