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共軍在南海電子戰打贏美軍？ 陸國防部：沒聽說過

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸國防部25日表示沒聽說過共軍與美軍在電子戰並取得勝利。圖為共軍航母山東艦先前在南海進行實戰化演訓。（圖／取自「南海艦隊」微信公眾號）
大陸國防部25日表示沒聽說過共軍與美軍在電子戰並取得勝利。圖為共軍航母山東艦先前在南海進行實戰化演訓。（圖／取自「南海艦隊」微信公眾號）

近期一則網路消息流傳廣泛，指得是共軍美軍在南海爆發12個小時的電子戰，最後由共軍獲勝，不過對此消息大陸國防部25日下午回應指出，「沒聽說過」。

大陸國防部發言人張曉剛25日下午針對「共軍在南海電子戰打贏美軍」傳聞表示，「我沒有聽說過這方面的情況」。

另外，對於近日媒體報導共軍第三艘航母福建艦開展了第三次海試，張曉剛則回應，「福建艦開展相關試驗是建造過程中的正常安排，下步還將根據航母建造進展情況，逐步展開後續試驗項目」。

而就電子戰情況，美媒自由亞洲電台旗下亞洲事實查核實驗室（AFCL）19日指出，相關傳言包含共軍和美軍6月底曾在南海上空持續進行了12小時的電子戰，戰況甚至波及菲律賓呂宋島北部，導致網路中斷、GPS訊號消失。「電子戰」以共軍大勝告終，美軍因此決定撤走先前部署在菲律賓北部「堤豐」（Typhon）中程飛彈系統。

AFCL表示，有關菲律賓呂宋島北部網絡中斷、GPS信號消失等情節，沒有任何可信的公開報導，對「電子戰」進行的方式及影響等描述也並不專業，因此前述傳聞缺乏證據。

不過，大陸福建官媒東南衛視旗下「海峽新幹線」7月1日曾發出一篇文章「中美南海再度爆發電子對抗？山東艦一現身，菲律賓徹底冷靜了」，指出中共海軍山東艦從海南亞龍灣基地出航後，現身菲律賓呂宋島以西海域。

文章提到，「據說，在此期間，中美軍事力量再度展開電子對抗，結果遭殃的是菲律賓，導致其北部地方GPS信號中斷，通訊、電話等一度信號全無」。但文章也坦承「上述說法有點玄乎，真實性尚未可考」。

共軍 美軍 菲律賓

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