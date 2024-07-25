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貪官抓不完？中共紀委通報：上半年41名省部級幹部遭立案

聯合報／ 大陸中心／即時報導
歷經超過十年的高壓反腐，中國大陸迄今每年仍有成千上萬名官員因貪腐被查與落馬。（中新社）
歷經超過十年的高壓反腐，中國大陸迄今每年仍有成千上萬名官員因貪腐被查與落馬。（中新社）

中共總書記習近平2012年上任後就積極反腐，但迄今每年卻仍有大批官員遭到調查甚至落馬。中共中央紀委國家監委25日通報，今年上半年，大陸全國紀檢監察機關共接收信訪舉報175.4萬件次，處置問題線索97.1萬件，立案40.5萬件，其中立案省部級幹部41人、廳局級幹部2,127人、縣處級幹部1.7萬人、鄉科級幹部5.6萬人。

通報稱，上半年立案現任或原任村黨支部書記、村委會主任4.7萬人，處分33.2萬人。其中黨紀處分26.6萬人、政務處分9.3萬人；處分省部級幹部25人，廳局級幹部1,806人，縣處級幹部1.3萬人，鄉科級幹部4.3萬人，一般幹部4.6萬人，農村、企業等其他人員22.9萬人。

中央紀委國家監委指出，在堅持受賄行賄一起查下，上半年立案行賄人員1.2萬人，移送檢察機關1,941人。

大陸財新網報導，中央紀委國家監委官網今年以來已經公布36名中管幹部被查的消息，包括福建人大常委會副主任蘇增添、西藏自治區副主席王勇、新疆自治區副主席竇萬貴等人，刷新近十年來中共反腐的紀錄。

財新網稱，2014年至2023年落馬的中管幹部人數依序為：38人、34人、22人、18人、23人、20人、18人、25人、32人、45人。

所謂「中管幹部」是指由中共中央組織部備案管理的幹部，其任免權在中共中央，一般為副部級以上人員。

中共二十屆三中全會上周審議通過的《決定》提出，要深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，完善一體推進不敢腐、不能腐、不想腐工作機制，著力鏟除腐敗滋生的土壤和條件。

中共 反腐 幹部

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