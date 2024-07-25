共軍轟炸機飛到阿拉斯加遭攔截 陸專家：無須大驚小怪

共軍「轟六」轟炸機已經與俄羅斯軍機一齊飛到阿拉斯加地區，北美防空司令部表示已經對其追蹤和攔截，相關軍機沒有進入美國或加拿大的領控，相關活動不被視為威脅。

由美國和加拿大組成的北美防空司令部（NORAD）24 日發布新聞稿指出，該單位發現、追蹤並攔截了在阿拉斯加防空識別區（ADIZ）運行的兩架俄羅斯TU-95 和兩架中共H-6 軍用飛機。

新聞稿指出，俄軍和共軍的飛機仍在國際空域，沒有進入美國或加拿大的主權空域。俄軍與共軍在阿拉斯加防空識別區的活動「不被視為威脅」，但北美防空司令部將繼續監視北美附近的競爭對手活動，並「以存在應對存在」。

對此，陸媒觀察者網25日援引大陸軍事專家張軍社分析指出，「西方媒體無需對此大驚小怪」。他表示，中俄的戰略巡航不針對第三方，與這個地區的安全形勢無關。「此舉展示了我們維護全球戰略穩定的決心和能力，此外，通過這個行動，也提高了雙方的空中巡航和協同能力」。

張軍社認為，「對中國沒有不良企圖的國家不應該感到受到威脅，因此，北美防空司令部也沒有理由產生過激的危險反應」。他提到，「阿拉斯加的海空域，對中俄兩軍來說並不陌生」。