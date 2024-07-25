黎智英違國安法控罪表面證據成立 將出庭作供
壹傳媒創辦人黎智英被控違法兩項香港國安法下的串謀勾結外國勢力罪及一項串謀發布煽動刊物罪，香港法庭今天判所有控罪全部表面證據成立。港媒報導指，黎智英將出庭作供。
綜合星島日報及香港01等港媒報導，黎智英與已停運的蘋果日報相關公司被控兩項香港國安法下的串謀勾結外國勢力罪及一項串謀發布煽動刊物罪。
案件於2023年12月18日開始在法庭審訊，黎智英否認所有控罪。
案件今天進入第92日審訊。代表黎智英的律師申請此案的表面證據不成立，指檢方針對黎違反香港國安法的指控，都是在國安法生效前發生，並沒有證據顯示黎在國安法生效後繼續相關行為。
檢方表示，黎智英在國安法生效後其立場沒變。
法官今天作出判決，判黎智英所有控罪表面證據成立。
報導指出，黎智英將出庭作供。
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