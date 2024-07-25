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陸打擊台獨下一步？前國台辦副主任：應會有其他配套措施

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸前國台辦副主任王在希近日指出，大陸打擊台獨的組合拳，「下一步應該還會有其它相關配套措施出台」。（圖／取自「渝台視窗」微信公眾號）
大陸前國台辦副主任王在希近日指出，大陸打擊台獨的組合拳，「下一步應該還會有其它相關配套措施出台」。（圖／取自「渝台視窗」微信公眾號）

兩岸關係近期發展仍是緊張，賴清德總統就職演說後，大陸在軍事上、經濟上與法律上都有打擊台獨相關舉措，而大陸國台辦前副主任王在希認為，這是一套組合拳，「下一步應該還會有其它相關配套措施出台」。

第六屆兩岸融合發展（重慶）論壇24日在重慶開幕，曾任大陸國台辦副主任、海協會副會長的王在希應邀發表演講，他24日晚間在自己個人微信號貼出演講全文。王在希表示，今年5月賴清德上台以後，「不斷對大陸進行瘋狂挑釁，露骨地宣傳『新兩國論』，使得兩岸關係空前緊張，國際形勢錯綜複雜，大陸同胞對台灣問題也更加高度關注」。

他指出，最近大陸針對「台獨」分裂勢力，採取了一系列有力打擊措施。軍事上，共軍5月23日在台海地區實施了「聯合利劍2024A」實戰化圍台演練，對「台獨」分裂勢力已經形成重大威懾；經濟上6月15日大陸宣布中止ECFA的134項台灣產品的關稅減讓措施；法律上，6月21日大陸最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部聯合發布了《關於依法嚴懲「台獨」頑固份子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，「對以賴清德為首的頑固『台獨』份子開始重拳出擊」。

王在希認為，這是一套組合拳，「我想，下一步應該還會有其它相關配套措施出台」。

他強調，「台灣是個所謂『選舉社會』，賴清德如果堅持倒行逆施，一意孤行，破壞兩岸交流合作，一定會遭到台灣主流民意的強烈反彈，他的執政地位會更加動搖。所以我們對廣大台灣同胞要有信心」。

另據中國新聞網報導，大陸國台辦副主任仇開明在論壇上表示，隨著大陸社會主義市場經濟體制不斷完善，超大規模市場的需求優勢、產業體系配套完整的供給優勢、高素質勞動者和企業家的人才優勢將進一步顯現，「台胞、台商、台青發展的空間更廣、機遇更多，兩岸經濟互惠互利、產業優勢互補合作空間更大」。

他指出，「希望兩岸同胞攜手努力，積極投身兩岸經濟合作和融合發展，在交流交往交融中增進親情福祉」。

中共 台獨 國台辦 賴清德

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